ТРИО

Нужно ли внедрять 1C:ERP в некрупных производственных предприятиях

В какой-то момент любая производственная компания сталкивается с необходимостью автоматизации процессов учета для обеспечения дальнейшего роста и повышения эффективности. Возникает важный вопрос: следует ли внедрить ERP-систему (Enterprise Resource Planning), или можно обойтись собственной, более простой конфигурацией, адаптированной под нужды компании?

Давайте рассмотрим плюсы и минусы обоих подходов. Мы рассмотрим только самые очевидные характеристики внедрения.

Преимущества ERP-систем

  1. Готовые модули: ERP-системы поставляются с готовыми к использованию модулями для разных бизнес-процессов, таких, как управление производством, складом, бухгалтерией и продажами. Это избавляет от необходимости разрабатывать систему с нуля.

  2. Легкость масштабирования: ERP легко адаптируется к росту компании, поддерживая интеграцию новых подразделений, направлений и процессов. Для внедрения нового модуля, зачастую его достаточно только включить.

  3. Готовая методология учета: ERP-системы построены на проверенных и стандартизированных подходах к учету. Не нужно придумывать свои методики — достаточно обучить сотрудников работе с системой.

  4. Регулярные обновления: поставщики ERP-систем регулярно выпускают обновления, которые учитывают изменения в законодательстве, улучшения функционала и исправление ошибок.

Однако ERP-системы имеют и свои недостатки.

Недостатки ERP-систем

  1. Высокая сложность: внедрение ERP-системы — это сложный и длительный процесс, который требует глубокого анализа бизнес-процессов и адаптации к существующим условиям компании.

  2. Стоимость: ERP — это значительные финансовые вложения, как на этапе покупки и внедрения, так и в процессе поддержки и обновлений.

Преимущества собственной системы

  1. Легкость использования: в отличие от громоздких ERP-систем, собственная разработка может быть легче и проще в использовании, особенно если учетные процессы компании не столь сложны.

  2. Адаптация под свои нужды: собственная система разрабатывается с учетом специфики компании, и сотрудники, участвовавшие в разработке, уже знают, как она работает, что сокращает время на адаптацию.

  3. Относительно низкая стоимость: создание собственной системы может быть дешевле на начальных этапах, так как можно избежать больших расходов на готовые решения и масштабные внедрения.

Но у собственной системы есть свои ограничения и риски.

Недостатки собственной системы

  1. Трудности с обучением новых сотрудников: отсутствие документации и стандартизации приводит к проблемам с обучением новых сотрудников. Новичкам сложно разобраться в системе без сторонней поддержки.

  2. Отсутствие поддержки и обновлений: каждое изменение в законодательстве или бизнес-процессах требует доработок в системе, что приводит к дополнительным затратам на разработку.

  3. Сложности с масштабированием: собственные решения часто не готовы к быстрому росту компании. При расширении бизнес-процессов система может стать узким местом, требующим значительных доработок.

  4. Проблемы с методологией учета: в отличие от ERP, в собственной системе нужно самостоятельно разрабатывать методику учета, что может приводить к конфликтам между различными подразделениями компании (например, бухгалтерией и коммерцией), особенно на этапе внедрения.

Исходя из нашего опыта, мы бы действовали так:

Этап 1. Регламентированный и управленческий учет

  • Регламентированный учет — это обязательный для всех компаний учет, который отвечает за соблюдение требований законодательства. Он включает бухгалтерский учет, расчет налогов и сдачу отчетности.

  • Управленческий учет — это дополнительный модуль, который предоставляет компании новые инструменты для анализа и принятия решений, таких как контроль затрат, рентабельность направлений и управление доходами. Для компании, стремящейся к росту, внедрение этого модуля откроет новые возможности для управления.

Сроки внедрения: внедрение регламентированного и управленческого учета в рамках типового функционала занимает от 4 до 5 месяцев. За это время необходимо:

  • Перенести данные из старых учетных систем в ERP.

  • Закрыть первый месяц для проверки корректности данных.

  • Обучить сотрудников работе с системой на основе реальных данных.

  • Закрыть первый квартал, рассчитав налоги и себестоимость.

Этап 2. Планирование и детальное производство

После успешного внедрения учетных модулей следующим шагом становится внедрение планирования и детализированного учета производства.

На этом этапе компания получает возможность более точно управлять процессами, включая создание производственных планов, контроль выполнения заказов и расчет потребности в материалах. Система начинает поддерживать детализированное управление ресурсами, что особенно важно для производственных компаний.

Сроки внедрения: внедрение планирования и детального учета производства занимает от 3 до 5 месяцев. Поскольку пользователи уже обучены работе с системой, им потребуется адаптироваться к новым инструментам:

  • Освоить заполнение новых реквизитов, связанных с планированием.

  • Привыкнуть к новым механизмам учета производства, что повысит эффективность планирования и контроля выполнения задач.

Преимущества поэтапного внедрения

Поэтапный подход к внедрению ERP позволяет компании постепенно адаптироваться к новым процессам и избежать чрезмерных перегрузок. Среди ключевых преимуществ такого подхода:

  • Использование типовой конфигурации на поддержке: система остается актуальной и поддерживается разработчиком, что упрощает обновления и поддержку.

  • Минимизация рисков: внедрение по этапам снижает вероятность ошибок и проблем с адаптацией сотрудников, так как пользователи осваивают новые функции постепенно.

  • Готовность к дальнейшим улучшениям: когда компания освоит базовые и производственные модули, переход к более сложному и детализированному учету будет происходить легче и быстрее.

Перспективы дальнейшего внедрения

После внедрения основных модулей компания может перейти к внедрению специализированных решений, таких как CRM-системы, модули управления логистикой, интеграции с внешними системами и другие механизмы, которые позволят еще больше автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Однако детальный разбор этих модулей выходит за рамки данной статьи, поэтому на данном этапе важно сфокусироваться на эффективном завершении базовых этапов и подготовке компании к новым возможностям.

Заключение

ERP-система окажется более правильным выбором по сравнению с собственной разработкой для большинства компаний, особенно в долгосрочной перспективе. Вот несколько причин, почему:

  1. ERP дешевле: хотя первоначальные затраты на внедрение ERP могут показаться значительными, в долгосрочной перспективе они окупаются за счет стандартизации процессов и меньших затрат на поддержку и обновление системы. Собственная система может потребовать регулярных доработок и адаптаций, что увеличивает расходы по мере роста бизнеса и изменений внешних условий.

  2. Легкость для пользователей: ERP-системы, как правило, разработаны с учетом удобства пользователей, с готовыми инструкциями, документацией и понятным интерфейсом. Это снижает стресс для сотрудников при обучении и повседневной работе. В отличие от собственной системы, где процесс привыкания может быть долгим и сложным, ERP предлагает уже отлаженные решения и возможности для быстрого освоения.

  3. Система на поддержке: одним из ключевых преимуществ ERP является регулярная поддержка и обновления со стороны поставщика. Это критически важно, особенно с учетом постоянно меняющегося законодательства и появления новых технологий. Компании не придется тратить дополнительные ресурсы на адаптацию своей системы под новые требования — все обновления будут доступны в рамках подписки или поддержки от разработчика.

Таким образом, внедрение ERP-системы становится более выгодным решением как с точки зрения финансов, так и с точки зрения организации внутренних процессов. Оно помогает компании сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на постоянных доработках и поддержке своей системы.

Выбирая ERP, бизнес получает готовое, проверенное решение с возможностью масштабирования и дальнейшего роста в условиях современной экономики.

Оставьте заявку на бесплатное создание демо-проекта на базе 1С:ERP и убедитесь, что данная конфигурация подходит под ваши нужды!

Запишитесь на консультацию по автоматизации бизнес-процессов

Оставьте контакты и наши менеджеры с вами свяжутся:

Принимаю оферту и даю согласие по перс.данным

Реклама: ООО «Трио», ИНН: 6322039268, erid: LjN8KDphh

Комментарии

3
  • dzhe.2

    ERP-системы подобны слонам в комнате, требующим дорогостоящего обслуживания и модернизации. Для бухгалтерского учета не нужен.

  • VadimBA

    Что такое есть в 1C:ERP, чего нельзя реализовать в типовой 1С:Бухгалтерия посредством внешних отчетов?