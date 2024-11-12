Нужно ли внедрять 1C:ERP в некрупных производственных предприятиях

После внедрения основных модулей компания может перейти к внедрению специализированных решений, таких как CRM-системы, модули управления логистикой, интеграции с внешними системами и другие механизмы, которые позволят еще больше автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы.

Однако детальный разбор этих модулей выходит за рамки данной статьи, поэтому на данном этапе важно сфокусироваться на эффективном завершении базовых этапов и подготовке компании к новым возможностям.