Нужно ли внедрять 1C:ERP в некрупных производственных предприятиях

Давайте рассмотрим плюсы и минусы обоих подходов. Мы рассмотрим только самые очевидные характеристики внедрения.
Преимущества ERP-систем
Готовые модули: ERP-системы поставляются с готовыми к использованию модулями для разных бизнес-процессов, таких, как управление производством, складом, бухгалтерией и продажами. Это избавляет от необходимости разрабатывать систему с нуля.
Легкость масштабирования: ERP легко адаптируется к росту компании, поддерживая интеграцию новых подразделений, направлений и процессов. Для внедрения нового модуля, зачастую его достаточно только включить.
Готовая методология учета: ERP-системы построены на проверенных и стандартизированных подходах к учету. Не нужно придумывать свои методики — достаточно обучить сотрудников работе с системой.
Регулярные обновления: поставщики ERP-систем регулярно выпускают обновления, которые учитывают изменения в законодательстве, улучшения функционала и исправление ошибок.
Однако ERP-системы имеют и свои недостатки.
Недостатки ERP-систем
Высокая сложность: внедрение ERP-системы — это сложный и длительный процесс, который требует глубокого анализа бизнес-процессов и адаптации к существующим условиям компании.
Стоимость: ERP — это значительные финансовые вложения, как на этапе покупки и внедрения, так и в процессе поддержки и обновлений.
Преимущества собственной системы
Легкость использования: в отличие от громоздких ERP-систем, собственная разработка может быть легче и проще в использовании, особенно если учетные процессы компании не столь сложны.
Адаптация под свои нужды: собственная система разрабатывается с учетом специфики компании, и сотрудники, участвовавшие в разработке, уже знают, как она работает, что сокращает время на адаптацию.
Относительно низкая стоимость: создание собственной системы может быть дешевле на начальных этапах, так как можно избежать больших расходов на готовые решения и масштабные внедрения.
Но у собственной системы есть свои ограничения и риски.
Недостатки собственной системы
Трудности с обучением новых сотрудников: отсутствие документации и стандартизации приводит к проблемам с обучением новых сотрудников. Новичкам сложно разобраться в системе без сторонней поддержки.
Отсутствие поддержки и обновлений: каждое изменение в законодательстве или бизнес-процессах требует доработок в системе, что приводит к дополнительным затратам на разработку.
Сложности с масштабированием: собственные решения часто не готовы к быстрому росту компании. При расширении бизнес-процессов система может стать узким местом, требующим значительных доработок.
Проблемы с методологией учета: в отличие от ERP, в собственной системе нужно самостоятельно разрабатывать методику учета, что может приводить к конфликтам между различными подразделениями компании (например, бухгалтерией и коммерцией), особенно на этапе внедрения.
Исходя из нашего опыта, мы бы действовали так:
Этап 1. Регламентированный и управленческий учет
Регламентированный учет — это обязательный для всех компаний учет, который отвечает за соблюдение требований законодательства. Он включает бухгалтерский учет, расчет налогов и сдачу отчетности.
Управленческий учет — это дополнительный модуль, который предоставляет компании новые инструменты для анализа и принятия решений, таких как контроль затрат, рентабельность направлений и управление доходами. Для компании, стремящейся к росту, внедрение этого модуля откроет новые возможности для управления.
Сроки внедрения: внедрение регламентированного и управленческого учета в рамках типового функционала занимает от 4 до 5 месяцев. За это время необходимо:
Перенести данные из старых учетных систем в ERP.
Закрыть первый месяц для проверки корректности данных.
Обучить сотрудников работе с системой на основе реальных данных.
Закрыть первый квартал, рассчитав налоги и себестоимость.
Этап 2. Планирование и детальное производство
После успешного внедрения учетных модулей следующим шагом становится внедрение планирования и детализированного учета производства.
На этом этапе компания получает возможность более точно управлять процессами, включая создание производственных планов, контроль выполнения заказов и расчет потребности в материалах. Система начинает поддерживать детализированное управление ресурсами, что особенно важно для производственных компаний.
Сроки внедрения: внедрение планирования и детального учета производства занимает от 3 до 5 месяцев. Поскольку пользователи уже обучены работе с системой, им потребуется адаптироваться к новым инструментам:
Освоить заполнение новых реквизитов, связанных с планированием.
Привыкнуть к новым механизмам учета производства, что повысит эффективность планирования и контроля выполнения задач.
Преимущества поэтапного внедрения
Поэтапный подход к внедрению ERP позволяет компании постепенно адаптироваться к новым процессам и избежать чрезмерных перегрузок. Среди ключевых преимуществ такого подхода:
Использование типовой конфигурации на поддержке: система остается актуальной и поддерживается разработчиком, что упрощает обновления и поддержку.
Минимизация рисков: внедрение по этапам снижает вероятность ошибок и проблем с адаптацией сотрудников, так как пользователи осваивают новые функции постепенно.
Готовность к дальнейшим улучшениям: когда компания освоит базовые и производственные модули, переход к более сложному и детализированному учету будет происходить легче и быстрее.
Перспективы дальнейшего внедрения
После внедрения основных модулей компания может перейти к внедрению специализированных решений, таких как CRM-системы, модули управления логистикой, интеграции с внешними системами и другие механизмы, которые позволят еще больше автоматизировать и оптимизировать бизнес-процессы.
Однако детальный разбор этих модулей выходит за рамки данной статьи, поэтому на данном этапе важно сфокусироваться на эффективном завершении базовых этапов и подготовке компании к новым возможностям.
Заключение
ERP-система окажется более правильным выбором по сравнению с собственной разработкой для большинства компаний, особенно в долгосрочной перспективе. Вот несколько причин, почему:
ERP дешевле: хотя первоначальные затраты на внедрение ERP могут показаться значительными, в долгосрочной перспективе они окупаются за счет стандартизации процессов и меньших затрат на поддержку и обновление системы. Собственная система может потребовать регулярных доработок и адаптаций, что увеличивает расходы по мере роста бизнеса и изменений внешних условий.
Легкость для пользователей: ERP-системы, как правило, разработаны с учетом удобства пользователей, с готовыми инструкциями, документацией и понятным интерфейсом. Это снижает стресс для сотрудников при обучении и повседневной работе. В отличие от собственной системы, где процесс привыкания может быть долгим и сложным, ERP предлагает уже отлаженные решения и возможности для быстрого освоения.
Система на поддержке: одним из ключевых преимуществ ERP является регулярная поддержка и обновления со стороны поставщика. Это критически важно, особенно с учетом постоянно меняющегося законодательства и появления новых технологий. Компании не придется тратить дополнительные ресурсы на адаптацию своей системы под новые требования — все обновления будут доступны в рамках подписки или поддержки от разработчика.
Таким образом, внедрение ERP-системы становится более выгодным решением как с точки зрения финансов, так и с точки зрения организации внутренних процессов. Оно помогает компании сосредоточиться на развитии бизнеса, а не на постоянных доработках и поддержке своей системы.
Выбирая ERP, бизнес получает готовое, проверенное решение с возможностью масштабирования и дальнейшего роста в условиях современной экономики.
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Комментарии3
отлично!
ERP-системы подобны слонам в комнате, требующим дорогостоящего обслуживания и модернизации. Для бухгалтерского учета не нужен.
Что такое есть в 1C:ERP, чего нельзя реализовать в типовой 1С:Бухгалтерия посредством внешних отчетов?