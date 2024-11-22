Бюджетирование в 1С:ERP — эффективный инструмент для управления 

Многие компании используют отчеты, чтобы отслеживать свои финансы: доходы, расходы и распределение затрат по различным направлениям. Но с ростом бизнеса становится ясно, что традиционные инструменты уже не справляются. Они показывают лишь часть картины, и руководству приходится искать более гибкие и эффективные способы получения данных.

Сегодня мы рассмотрим один из таких инструментов — бюджетирование в 1С: ERP.