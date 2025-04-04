Переход на новую версию 1С: что нужно знать

Выбор подходящей версии. Перед обновлением изучите доступные версии 1С и выберите ту, которая лучше всего подходит для вашего бизнеса. Убедитесь, что новая версия поддерживает все необходимые функции и соответствует вашим текущим и будущим потребностям.

Анализ и доработки. Проверьте текущую систему на наличие нетиповых доработок. Оставьте только те, которые действительно полезны, и убедитесь, что они будут корректно работать в новой версии.

Выбор времени для перехода. Планируйте обновление на период, когда нагрузка на бизнес минимальна. Это поможет сотрудникам адаптироваться к изменениям без лишнего стресса.

Резервная копия старой версии. После перехода не удаляйте старую версию сразу. Оставьте ее доступной на 1–2 года для работы с архивными данными. Это поможет избежать потери важной информации.