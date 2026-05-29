1С:УТ или 1С:КА: когда рост бизнеса требует смены «движка», а когда это лишние траты

Вы начинали с небольшого магазина или опта, и 1С:Управление торговлей (УТ) справлялась на ура. Но прошли годы: открылись новые филиалы, появился свой цех сборки, а финансовый директор требует управленческую отчетность, которую из УТ не выгрузить.

Знакомая ситуация? Многие руководители встают перед дилеммой: мучить УТ доработками или переходить на 1С:Комплексная автоматизация (КА)?Давайте разберемся, где золотая середина.

7 сигналов, что 1С:УТ уже «тесна»

Переход на 1С:КА — это не просто обновление, это смена идеологии учета. Вот 7 признаков, что инвестиция в КА окупится:

1. Вам нужен полноценный бухгалтерский и налоговый учет

В 1С:УТ учет заточен под товародвижение. Сдать баланс или налоговую декларацию напрямую из нее нельзя.

В 1С:КА бухгалтерия встроена в контур. Проводки формируются автоматически на основании документов торговли и производства.

Выгода: исключаем двойной ввод данных и стыковку «УТ + Бухгалтерия».

2. Хаос в финансах и отсутствие прибыли

В УТ вы видите валовую прибыль, но часто не видите чистую.

1С:КА дает инструменты финдиректора:

  • Бюджетирование (план/факт).

  • Платежный календарь (чтобы не уйти в кассовый разрыв).

  • Управление денежными потоками (ДДС).

3. Появилось производство (даже простое)

В УТ есть только «Комплектовка». Если у вас есть этапы, полуфабрикаты, расчет себестоимости по переделам — УТ «встанет».

В 1С:КА есть полноценный блок «Производство»: планирование, расчет себестоимости, учет затрат.

4. Разрозненный парк программ

Сейчас у вас: 1С:УТ + 1С:Бухгалтерия + 1С:ЗУП + Excel.

Обмены между базами часто ломаются, данные расходятся.

1С:КА это единое цифровое пространство. Зарплата, кадры, торговля и учет в одной базе. Это снижает риск ошибок при подготовке отчетности, которая формируется на основании данных из разных участков.

5. Ручной труд и Excel

Если ваши менеджеры выгружают данные из 1С, чтобы свести их в Excel, а потом загружают обратно — вы теряете деньги. КА позволяет автоматизировать сквозные процессы: Закупка → Склад → Продажа → Финансы → Прибыль.

6. Масштабируемость

КА лучше держит нагрузку, когда:

  • Растет количество пользователей (более 10–15 активных).

  • Усложняется структура (холдинг, филиалы).

  • Появляются новые направления (услуги + торговля).

7. Сквозная аналитика

В КА вы можете проанализировать прибыльность не только товара, но и конкретного клиента, менеджера или проекта в разрезе всех расходов компании, а не только себестоимости товара.

Стоп-сигналы: когда переход на 1С:КА — это трата денег

Как честные партнеры 1С, мы не советуем внедрять КА, если:

  • У вас только торговля. Нет производства, сложных услуг и планов по ним.

  • Штат до 10–15 человек. Функционал КА будет избыточен, сотрудники утонут в лишних полях.

  • Бюджет ограничен. Лицензии КА дороже, а внедрение требует квалификации выше, чем работа с УТ.

  • Нет бухгалтера в штате. КА требует понимания бухучета для настройки. Если учет на аутсорсе, связка УТ + Бухгалтерия 3.0 может быть проще.

Главный риск перехода

Самое страшное не цена лицензий, а ошибки миграции. Перенос остатков, исторических данных и настройка прав доступа — это минное поле. Непрофессиональный переезд может парализовать отгрузки на неделю.

Что делать? Не принимайте решение «на глаз». Нужен аудит текущей системы.

