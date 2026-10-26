Автоматические напоминания об оплате в 1С:ERP: как мы разгрузили менеджеров и ускорили поступления

Недавно к нам обратился клиент с запросом на автоматизацию этого процесса. Задача звучала так: за день до наступления срока оплаты система должна автоматически отправлять письмо клиенту и его персональному менеджеру. В письме обязательно должны указываться номер, дата и сумма УПД, а также крайний срок оплаты.

Рассказываем, как мы реализовали этот функционал в 1С:ERP, с какими скрытыми ограничениями типового функционала столкнулись и как их решили.