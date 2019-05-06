Банки будут блокировать счета без разбора

Добрый день, уважаемые коллеги.

У меня в руках проект федерального закона, согласно которому банки должны будут блокировать счета без разбора. Цель – недопущение использования в банках счетов, вкладов, электронных средств платежа в целях финансирования экстремистской деятельности.

Вы скажете: «Конечно же, счета экстремистов необходимо блокировать». Не вопрос, но при условии, что это реальные экстремисты. Я лично знаю нескольких человек, которых внесли в «черный» список и которые не имели никакого отношения к экстремизму. Теперь у них все заблокировано.

Как вам такое? В Федеральном законе № 54-ФЗ от 19 июня 2004 года «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», это 54-ФЗ появится статья 17.1. Статья называется «Недопущение использования банковских счетов (вкладов) и электронных средств платежа в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и (или) проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка». И все это будет «В случаях, не терпящих отлагательства, и при наличии достаточных, предварительно подтвержденных и задокументированных сведений…». Действительно, зачем нам решения суда? Достаточно иметь просто задокументированные сведения! Заяву кто-то написал, полицейский рапорт написал… Ну, это же документ? Документ. Тут не сказано, какие документы.

Если есть некий документ о том, что чьи-то банковские счета или вклады, или электронные средства платежа используются в целях финансирования деятельности, направленной на организацию и/или проведение публичных мероприятий с нарушением установленного порядка, то в этом случае они «вправе принять решение о приостановлении операций, связанных со списанием денежных средств с таких банковских счетов (вкладов) или с уменьшением остатка электронных денежных средств при использовании таких электронных средств платежа на срок до 10 рабочих дней». За эти 10 дней суд должен принять решение, оставлять эту блокировку на веки вечные или разблокировать счета.

Почему люди выходят на митинги? Оттого, что у них дети болеют! Оттого, что их достали свалки мусора. Они пытаются эти митинги согласовать, а им их не согласовывают, и они выходят просто так. И теперь у нашей правоохранительной системы и у всех чиновников, которые перечислены в законе, появляется возможность этих людей приструнить, заблокировать к чертовой матери все их операции по банковским карточкам.

Этот закон нужен не для того, чтобы навести в обществе порядок, основанный на здравом смысле, а для того, чтобы все было тихо-тихо-тихо. Почему-то наша власть думает, что тихо=хорошо. Дорогие властители, управляющие нашей страной на правах собственности, тихо – это не значит, хорошо, послушайте. Тихо – это значит взорвется. Поэтому не принимайте, пожалуйста, этот законопроект, не делаете его законом. Ну, уже слишком. Я считаю, что блокировка должна быть только через суд.

Интересный момент. «Недопущение использования банковских счетов, вкладов, электронных средств платежа в целях финансирования террористической и иной противоправной деятельности». Да, однозначно, я согласен, чтобы блокировали счета террористов. Но у меня вопрос: что значит «иная противоправная деятельность»? Какая деятельность у нас теперь будет блокироваться?

И из-за таких, казалось бы, мелочей, мы в ускоренном порядке приближаемся к реальному крепостному праву. Только теперь это крепостное право будет финансово-экономическим, политика здесь будет идти на третьем месте. Естественно, финансово-экономическое крепостное право будет обеспечивать тишину и интересы ныне властвующей политической системы.

Недавно я попробовал вывести для себя несколько ключевых критериев, как жить в нашей стране, чтобы чувствовать себя в условной безопасности. Получилось вот что:

Не протестовать; Отдать все, что у тебя есть, если государство попросило; Не открывать рот; Кланяться и т.д.

Является ли это гарантией безопасности? На краткосрочный период – да, на долгосрочный период – это фатально.

На ближайшем семинаре мы поговорим о тенденциях в законодательстве, которые затрагивают бизнес, а потом я два дня подряд буду давать вам решения-решения-решения по законной оптимизации налогов и защите активов.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.