Сколько у бизнесмена может быть компаний, по мнению ФНС

Иногда Налоговый кодекс заставляет задуматься об обычных житейских вещах. Например, что такое «много» и «мало». Вы пришли в ГАИ регистрировать второй по счету мерседес, а вас послали: «Нельзя иметь столько авто. Это много». Захотели купить седьмую квартиру, а вам отказали в регистрации: «Нельзя иметь столько недвижки. Вы – «массовый» собственник, а это незаконно. Слишком много». Захотели открыть четвертое ООО, а вас, конечно же, отправили на три веселеньких буквы (не «ФНС»)…

Перейдем к двум похожим историям про «много» и «мало».

Постановление АС Северо-Западного округа от 26.04.2019 года по делу №А13-13810/2017

Бизнес-леди решила учредить еще одну компанию, 35-ую по счету. Плюс, одновременно быть в этой фирме генеральным директором, в 16-ый раз. В итоге, тридцать пятый поход в ИФНС с заявлением о регистрации юридического лица оказался неудачным… Налоговики отказали, ссылаясь на:

А) «Массовость» персоны, а значит на формальность и фиктивность создаваемого лица;

Б) Несовпадение адресов регистрации места жительства гражданки и места нахождения общества;

В) Статьи 274 ТК Р и 276 ТК РФ: отсутствие разрешения на работу по совместительству руководителем юрлица.

Кроме того, женщина являлась руководителем и учредителем компании, исключенной из ЕГРЮЛ как недействующее юридическое лицо.

Ну, и что? Суд решил: раз нет весомых оснований для отказа, значит предприимчивая дама может учреждать столько лиц, сколько ей вздумается. Неважно количество, главное – качество. А за качеством, т.е. за реальным ведением бизнеса и уплатой налогов, посмотрят инспекторы.

Постановление АС Северо-Западного округа от 09.11.2018 года по делу №А21-136/2018

В этой истории хватило двух компаний, чтобы отказать в регистрации третьей. Если парочку бизнесмен осилит, то третье ООО – не по зубам… Либо пустышка. «Обоснуй целесообразность создания юридического лица при наличии двух обществ» – поинтересовались налоговики. Зачем изобретать еще одну фирму с таким же видом деятельности, как у двух других? По мнению сотрудников фискальной службы, «физическое лицо, которое является единоличным участником и руководителем нескольких юридических лиц, не может осуществлять надлежащим образом и в должном объеме организационно-хозяйственные функции единоличного исполнительного органа организации, предусмотренные статьей 4 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Налоговикам виднее. Они лучше знают способности бизнесменов… Две компании – куда ни шло, а на третью сил и мозгов не хватит. Не сможет человек «надлежащим образом и в должном объеме» руководить тремя компаниями. Особенно, когда он сам не знает, для чего открывает ООО, и кто будет вести бухгалтерию.

Суды первых двух инстанции согласились с доводами ИФНС, а кассация отправила дело на новое рассмотрение. Вот только спустя 11 месяцев бизнесмен передумал и судиться, и открывать новое общество.

Так все-таки, сколько компаний можно держать в одних руках? А какое количество – явный перебор и попахивает «массовостью»? В первом деле притормозили на тридцать пятой фирме, а во втором и двух хватило, чтобы инспекция сказала: «Стоп».

С одной стороны, нет закона, который строго определяет число юрлиц на одного бизнесмена. С другой стороны, иметь много – значит прослыть массовым. Сколько же это «много»?

Наталья Брылева, эксперт по оптимизации налогов и безопасности бизнеса:

В моей практике встречалось много отказов по данному основанию, но и не только в отказе дело. Такой признак, как массовый учредитель или руководитель, негативно сказывается на результатах налоговых проверок, т.к. являются подозрительным совместно с другими основаниями.

Конечно, законодательно не установлен запрет на количество учреждаемых компаний, но есть указания ФНС по выявлению таких массовых организаций. Здесь налоговая часто не соблюдает даже эти указания. Например, есть Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14127@ «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных до 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности» и Письмо ФНС России от 03.08.2016 N ГД-4-14/14126@ «О проведении работы в отношении юридических лиц, зарегистрированных после 1 августа 2016 года и имеющих признаки недостоверности».

Для юридических лиц, зарегистрированных до 1 августа 2016 года, признак массовости будет, если:

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, в том числе управляющая организация, выступает в качестве таковых более чем в 50 юридических лицах;

участники юридического лица являются таковыми более чем в 50 юридических лицах.

Для компаний, зарегистрированных после 1 августа 2016 года, правила ужесточились. Теперь юридическое лицо будет с признаком «массовости», если:

лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического лица, выступает в качестве таковых более чем в 5 юридических лицах;

участники юридического лица являются таковыми более чем в 10 юридических лицах.

Следовательно, если налоговая инспекция начинает предъявлять к вам претензии о регистрации большого количества компаний или управления ими, обращайте внимание, к какому периоду относится регистрация той или иной компании. Ссылка на те же указания налоговой поможет отбиться от претензий.

Автор статьи: Наталья Нагорнова