С 1 января 2022 года будем пополнять казну авансом

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я вам уже рассказывал про этот законопроект. Но сейчас я решил к нему вернуться, потому что после второго чтения изменения вноситься уже не будут.

Государство решило провести эксперимент, который будет длиться до конца следующего года. Естественно, он закончится удачно. Потом он распространится, вероятно, на всех, и появится какая-то обязаловка. А пока это будет добровольно.

Любое физлицо, ИП и организация может открыть счет в казначействе, кинуть туда денег, и налоговики сами за вас заплатят все налоги. Это будет так называемый единый налоговый платеж. В принципе, удобно. Но есть вопрос, как они будут рассчитывать налоги. И будут ли они считать их качественно.

Проект Федерального закона № 1141868-7 «О внесении изменений в часть первую Налогового кодекса Российской Федерации» (окончательная ред., принятая ГД ФС РФ 16.11.2021)

Про физических лиц

Единым налоговым платежом физического лица признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства.

Налоговики сами вас контролируют, сами считают и платят за вас налоги.

Про ИП и юрлиц

По ИП и юридическим лицам, в принципе, то же самое. Также в НК РФ будут изменения. Там появится ст. 45.2 «Единый налоговый платеж организации, индивидуального предпринимателя».

«Организации и индивидуальные предприниматели вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года (включительно) применять особый порядок уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в соответствии с настоящей статьей посредством перечисления в бюджетную систему Российской Федерации единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя.

Единым налоговым платежом организации, индивидуального предпринимателя признаются денежные средства, добровольно перечисляемые в бюджетную систему Российской Федерации на соответствующий счет Федерального казначейства организацией, индивидуальным предпринимателем в счет исполнения обязанности налогоплательщика, плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента по уплате (перечислению) налогов (за исключением уплачиваемых физическими лицами налогов, указанных в статье 45.1 настоящего Кодекса), авансовых платежей, сборов (за исключением государственной пошлины, в отношении уплаты которой судом не выдан исполнительный документ), страховых взносов, пеней, штрафов и (или) процентов».

Как будем платить

Итак, вы открыли счет в Федеральном казначействе, кинули туда денег. И раньше в законопроекте было написано, что налоговики сами за вас посчитают налоги и сами их отправят в бюджет. Теперь написано не так. Видимо, у них еще не хватает щупалец, чтобы за нас самостоятельно считать налоги, хотя Егоров нам обещал.

Теперь, в рамках эксперимента, вы должны будете, кинув денег на счет Федерального казначейства, за 5 дней до наступления срока платежей предоставить в налоговые органы специальное уведомление. Форму этого уведомления они разработают. В этом уведомлении будет написано, какие налоги у вас получились. А уже дальше, получив это уведомление, они за вас эти налоги самостоятельно распределят по всей бюджетной системе РФ.

«Перечисление денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации в качестве единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя может быть произведено за налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента) иным лицом.

При этом иное лицо не вправе требовать возврата из бюджетной системы Российской Федерации единого налогового платежа организации, индивидуального предпринимателя, перечисленного за налогоплательщика (плательщика сбора, плательщика страховых взносов, налогового агента)».

Этот эксперимент, как я уже говорил, будет длиться до 31 декабря 2022 года. И естественно, он закончится удачно. На следующем этапе, наверное, всех обяжут так делать. А на последнем этапе уже даже уведомление подавать не надо будет. Налоговики сами, запустив щупальца в компанию, смогут считать за нас все налоги и самостоятельно за нас их будут платить. А наша задача будет работать, получать удовольствие и зарабатывать деньги, в том числе и для государства. По крайней мере, в ноябре 2020 года глава ФНС Егоров сказал, что налогоплательщики должны спокойно работать и зарабатывать, а мы за них сами налоги посчитаем и заплатим.

«До утверждения федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов, форм и форматов заявления о применении особого порядка уплаты (перечисления) налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов в соответствии со статьей 45.2 Налогового кодекса Российской Федерации и уведомления об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей по налогам, страховых взносов такие заявление и уведомление представляются по формам, которые рекомендованы федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным по контролю и надзору в области налогов и сборов».

Вывод

Пожалуйста, обратите внимание на этот законопроект. Потому что, это, так сказать, наше с вами будущее. В этом году этот проект станет законом и начнет действовать. А эксперимент будет закончен удачно.

Напишите, что вы об этом думаете. Как всегда, желаю удачи в делах, чтобы все у вас было хорошо. Процветания и преуспевания, чтобы вы могли в этих замечательных условиях, несмотря ни на что, богатеть, и при этом быть в безопасности. Это очень важно в наше время.

Спасибо.