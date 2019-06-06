Самозанятые и ИП: как рассчитывать страховые взносы

Добрый день, коллеги.

Эта статья для самозанятых и ИП.

Банальная ситуация: человек стал самозанятым. Он оказывает услуги физическим лицам, платит 4% налога. Потом он 1-2 месяца поработал и решил больше не быть самозанятым, а уйти в другую сферу. Перейти на УСН (если до этого он был ИП, либо он стал им). Возникает дилемма, как рассчитывать страховые взносы?

Дело в том, что самозанятые вообще могут не платить страховые взносы, о чем написано в №422-ФЗ. Соответственно, если самозанятый хочет платить страховые взносы, то пусть платит. Об этом написано в №425-ФЗ. Допустим, самозанятый решил не платить страховые взносы, а потом стал ИП. И вот тогда уже он должен платить страховые взносы. Соответственно, возникает дилемма, как эти страховые взносы рассчитывать. Эту ситуацию нам разъясняют налоговики в своем письме от 15 апреля 2019 года №03-15-07/26948.

Налоговики пишут, что в №428-ФЗ эта ситуация не предусмотрена. Дальше они разъясняют, что датой начала расчетного периода для определения фиксированного размера страховых взносов будет дата утраты права на применение специального налогового режима для самозанятых. А в случае отказа от применения специального налогового режима – дата снятия с учета в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход.

Если речь идет о месяцах, то все это определяется пропорционально количеству календарных месяцев. Если месяц был неполным, то фиксированный размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных дней этого месяца до даты постановки ИП на учет в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход. Если человек отработал 15 дней в качестве ИП, а потом становится самозанятым, за эти дни ему как ИП начисляются страховые взносы. Дальше он перестает платить их.

Либо идем в обратку: если он был самозанятым и не платил, а потом стал ИП, допустим, на упрощенке 6%. Тогда тоже пропорционально месяцам и количеству дней рассчитывается сумма соответствующих страховых взносов.

Спасибо огромное налоговикам за подобное разъяснение, они упрощают нам жизнь.

Удачи в делах.