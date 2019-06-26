Вода, лекарства, терроризм: новая порция ужесточений

Добрый день, коллеги.

Федеральный закон от 15 апреля 2019 года №57-ФЗ вносит изменения и увеличивает штрафы в статью 8.13 КоАП РФ «Нарушение правил охраны водных объектов». Снова некоторым бизнесменам усложняют жизнь.

Пункт 1. Нарушение водоохранного режима на водосборах.

Пункт 2. Несвоевременное выполнение обязанностей водных объектов, зон и так далее, пригодное для пользования состояние.

Пункт 3. Добыча песка, гравия, глины и иных общераспространенных полезных ископаемых, торфа и прочего на водных объектах.

В общем кто с этим работает, тот должен знать статью 8.13. Здесь максимальные административные штрафы от 150 до 300 тысяч рублей. Посмотрите этот федеральный закон, кто имеет отношение к этой статье.

Без ужесточения у нас с вами никак не может обойтись. Это все равно если вы как директор, пытались бы путем ужесточения и наказаний увеличить эффективность работы вашей компании. Да никогда в жизни у вас этого не получится, так и здесь. Но наше государство, вероятно, этого не понимает.

Кроме 57-го закона наше государство тут же принимает Федеральный законот 15 апреля 2019 года №58-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс РФ об административных правонарушениях». Давайте посмотрим, что они собираются нам ужесточить.

Пункт 6.34 – «Несвоевременное внесение данных в систему мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения либо внесение в нее недостоверных данных». Конечно, всех наказать. А так как в систему мониторинга у нас скоро попадет обувь, трусы и все остальное, то тем более будет ужесточение. Простите, тут тоже две страницы текста.

Следом идет Федеральный закон от 15 апреля 2019 года №63-ФЗ«О внесении изменений в часть вторую налогового кодекса российской федерации и статью 9 федерального закона «О внесении изменений в части первую и вторую налогового кодекса российской федерации и отдельные законодательные акты российской федерации о налогах и сборах». Еще один закон на тему про отмывание и легализацию доходов, полученных преступным путем.

Вообще эти законопроекты сыпятся, как из рога изобилия, я его даже смотреть не буду, а сразу выкину. По той лишь простой причине, что у меня уже у самого сил нет никаких от этих ужесточений.

Еще один законопроект, и опять «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части противодействия финансирования терроризма и иных противоправных деяниях». Что они тут собираются сделать? Теперь у нас будет новая статья 12.1 «Недопущение использования банковских счетов и вкладов, электронных средств платежа в целях финансирования экстремистской деятельности». Вау! Конечно же, не должно быть у нас террористов, экстремистов. Ничего у нас не должно быть. В нашей стране все должны дышать строем, ровно и по распорядку дня. Не буду я это вам рассказывать. Это плохие новости.

Спасибо и удачи в делах.