Банки не отдают вклады

Добрый день, коллеги.

Допустим, вы, «физик» или юридическое лицо, принесли деньги в банк, положили на депозит или вклад, где копите свою копейку. Затем вы решили эти деньги снять. Однако коммерческий банк, прежде чем отдаст ваши деньги, потребует предоставить документы, свидетельствующие о легальном происхождении этих денег. Также вы обязаны предоставить документы, свидетельствующие о том, что со всего этого были заплачены налоги. А также объяснения, куда эти деньги после снятия вы собираетесь потратить. Если вы не принесете эти бумажки, то банк имеет право на основании №115-ФЗ отказать вам в выдаче вашего депозита. Я никого не пугаю.

Газета «Известия» от 17 июня 2019 года пишет, что с такой проблемой столкнулись клиенты Сбербанка и МКБ. Так, у гражданина, копившего деньги в МСП Банке и переведшего этот вклад в МКБ, потребовали выписки, подтверждающие характер поступления средств на счет, где деньги хранились ранее. Также попросили предоставить письменное объяснение, на что он планирует их потратить.

Похожая история произошла и с другим клиентом, перечислявшим накопленные деньги на крупную покупку из одного банка в другой. Спустя неделю после обналичивания средств, его счет был заблокирован. Для разморозки счета, банк потребовал от клиента объяснения о происхождении накоплений и отчет, на что они были израсходованы. Разблокировать счет «Сбербанк» обещал только через 3 недели. Свои действия кредитная организация объясняет требованиями антиотмывочного закона №115-ФЗ. Причем Росфинмониторинг превышений полномочий банков в подобных обстоятельствах не видит. Я вам так скажу, что 2019 – это год раскачки. Более-менее массовый контроль за деньгами физических лиц, в том числе со стороны налоговой, начнется только с 2020 года. А позиция контроля коммерческих банков за средствами «физиков», откуда взялись деньги и куда они будут израсходованы, включая депозиты, – это лишь первые росточки.

У меня имеется соответствующая нормативная база и есть основания полагать, что массово эти вещи начнут регулироваться и контролироваться примерно с 2021-2022 года. Но уже сейчас мы с вами их наблюдаем. Поэтому, когда вы открываете депозит, знайте, что прежде чем вы сможете эти деньги забрать, банк имеет право потребовать бумаги, подтверждающие, что эти деньги вы добыли, не отмывая доходы полученные преступным путем. А также банк в праве потребовать от вас письменное объяснение и доказательства того, как вы собираетесь эти деньги потратить, и что ими вы не будете финансировать террористов.

Я это прошел, и не один раз. Всегда, когда я снимал деньги с депозита, мне приходилось объясняться, откуда эти деньги взялись. И когда там была чуть более крупная сумма, то я писал через коммерческий банк соответствующую бумагу в Росфинмониторинг. Прикладывал соответствующие проекты документов свидетельствующие о том, куда я собираюсь эти деньги потратить и что собираюсь приобрести. Поэтому это и моя история тоже. Ничего не выдумано. Почитайте газету «Известия», там все написано.

Спасибо и удачи в делах.