Ликвидировался? Выдай зарплату сотрудникам за три месяца вперед

Добрый день, уважаемые коллеги.

Это может коснуться любого работодателя, любого бизнесмена… Речь пойдет о Постановлении КС РФ от 19 декабря 2018 года №45-П. В этом документе Конституционный Суд признал ч.1 ст.178 ТК РФ не соответствующей Конституции. А наши законодатели подготовили Проект Федерального закона №736450-7«О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части предоставления гарантий по выплате выходного пособия и сохранению среднего месячного заработка работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата работников организации, в том числе из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях».

Теперь, если бизнесмен ликвидирует свой бизнес свой, чиновники предлагают: «установить обязанность работодателя по сохранению среднего месячного заработка на период трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников, за второй месяц после увольнения, а также при наличии решения органа службы занятости населения за третий месяц после увольнения». Кто-то скажет: «Так и раньше было». Не совсем так…

Теперь работодатель при увольнении сотрудников и ликвидации организации должен будет оплатить своим сотрудникам среднемесячную заработную плату за три месяца вперед. А также:

«предоставить работодателю право выплатить при увольнении работника в связи с ликвидацией организации выходное пособие в размере двукратного среднего месячного заработка;

установить 15-дневный срок обращения работника, который не смог трудоустроиться в течение второго, третьего месяца после увольнения в связи с ликвидацией организации или сокращением численности или штата работников, за получением среднего месячного заработка после окончания каждого периода трудоустройства».

Лично меня подобная инициатива наших замечательных народных избранников бесит… Бесит! Бизнесмен закрывает организацию не потому что он –сволочь, а из-за экономической ситуации… Мало того, что он закрывает организацию, наверняка и долгов за гланды… А этим законопроектом на него вешают дополнительную обязанность… Если не заплатишь, получишь уголовную статью.

В связи с этим у меня вопрос. Бизнесмен платил страховые взносы в ФСС, в ФОМС, в ПФР. Кому он только ни платил… Может быть, в таком случае поддерживать сотрудников, которых сократили в результате ликвидации и которые не смогли трудоустроиться, нужно из средств Фонда социального страхования? Почему эту обязанность снова возлагают на российского бизнесмена? Почему решают за российского бизнесмена?!

Медосмотры – за свой счет… Комната матери и ребенка в компании – опять за свой счет… С какого перепуга? Недавно Медведев выступил с инициативой сделать четырехдневную рабочую неделю и при этом сохранить среднюю заработную плату. Слава Богу люди проголосовали против.

У меня ощущение, что наши законодатели живут в каком-то другом пространстве, в другой стране, в другом месте… Лично у меня каждый день болит голова: где деньги взять, как выкрутиться, как сделать так, чтобы сотрудники больше зарабатывали и т.д. А тут наши чиновники заявляют: «Братан, ты бизнес закрываешь, но ты, сволочь, не сохранил рабочие места. Ну-ка, заплати еще зарплату за 3 месяца вперед, а то посадим!» Не понимаю…

Дорогие читатели, охладите мой пыл: напишите, что я не прав. Что так и надо делать, что депутаты – молодцы, и все правильно делают… И надо заботиться о трудящихся… А работодатель – сволочь, капиталист и сукин сын! Он должен за 3 месяца вперед зарплату заплатить! Вопрос: за что? Я готов, но за что? Выскажите, пожалуйста, свои мнения и напишите, что я не прав.

Спасибо, удачи в делах.