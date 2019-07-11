Куда уходят наши деньги. Здравоохранение

Добрый день, дорогие коллеги.

Наверняка, вы уже читали первую часть. Тогда я выбрал очень ласковую тему – культуру. В этой статье я расскажу про другой сектор – здравоохранение. Куда расходуются наши деньги?

Почему я решил писать статьи на эти темы? Потому что я подумал: даже рядовой сотрудник платит налоги… НДФЛ с заработной платы, покупки в магазине, бензин на заправке, начиная с яиц-молока-сыра-колбасы и заканчивая рубашками или пиджаком. В цене этих товаров минимум 50% налогов. Минимум 65-70% налогов сидит в каждом литре бензина. Мы налогоплательщики хотя бы потому, что мы являемся покупателями тех и иных товаров, в которых уже заложена налоговая составляющая. А если вы бизнесмен на классической системе налогообложения, то вы вообще платите сумасшедшие налоги… И я подумал о трех вещах.

Первая вещь. Человек, который платит налоги, содержит медицину, культуру, правоохранительную деятельность, чиновников. Естественно, этот человек должен знать, как расходуют деньги или, планируют израсходовать.

Вторая вещь. Этот человек имеет право спрашивать, насколько качественно эти деньги расходуют. Он имеет на это право. Другое дело, спрашивает этот человек или нет. Я надеюсь, что когда-нибудь вы начнете спрашивать.

Третья вещь. Этот человек имеет право показывать пальцем и говорить: «Нет, в эту сферу не вкладывайте деньги, вложите сюда. В этой области они активно расходуются».

Именно по этим трем причинам я решил написать статьи. Итак, у меня в руках Указ Президента Российской Федерации от 06.06.2019 № 254 «О Стратегии развития здравоохранения в Российской Федерации на период до 2025 года». Чем интересен этот указ? В этом документе есть конкретные цифры: сколько денег уже потрачено на те или иные секторы медицины и здравоохранения, сколько планируется потратить и каковы результаты этих расходов. Как мы профинансировали здравоохранение и медицину, как мы продолжаем финансировать посредством уплаты налогов? Я подумал, что, возможно, вам эти показатели будут интересны… Мы хотим, чтобы у нас была великолепная медицина, государство заботилось о нашем здоровье. Итак, что написано в этом документе? Уверяю, некоторые цифры будут крайне интересными…

«Раздел II. Состояние национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан

5. С 2012 по 2017 год:

1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении выросла на 2,5 года и составила 72,7 года;

2) показатель общей смертности снизился с 13,3 до 12,4 случая на 1 тыс. человек, смертности лиц трудоспособного возраста – на 15,8 процента (до 484,5 случая на 100 тыс. человек соответствующего возраста), младенческой смертности – на 35 процентов (до 5,6 случая на 1 тыс. детей, родившихся живыми), материнской смертности – на 23,5 процента (до 8,8 случая на 100 тыс. детей, родившихся живыми), число абортов – на 26,7 процента;

3) уровень профессиональных заболеваний снизился на 23,4 процента (до 1,31 случая на 10 тыс. работников), однако при этом своевременное выявление начальных форм профессиональных заболеваний при проведении периодических медицинских осмотров остается низким из-за дефицита врачей-профпатологов, недостаточного спектра функциональных и лабораторных исследований. Отмечается недостаточная заинтересованность работодателей в сохранении здоровья работников, в том числе в прохождении ими профилактических медицинских осмотров и диспансеризации;

4) число граждан, которым оказана высокотехнологичная медицинская помощь, увеличилось в 2,3 раза и составило 1047,9 тыс. человек, что свидетельствует о повышении ее доступности для населения;

5) число граждан, получивших санаторно-курортное лечение, увеличилось в 1,3 раза;

6) число реабилитационных коек увеличилось в 1,7 раза, число больных, прошедших реабилитацию, – в 2 раза, однако это не обеспечивает в полной мере потребности пациентов в реабилитации (в 2017 году из 26 463,5 тыс. случаев лечения медицинская реабилитация проведена только в 409,6 тыс. случаев (1,5 процента);

7) осуществление государственного контроля качества и безопасности медицинской деятельности, государственного контроля (надзора) в сфере обращения лекарственных средств, государственного контроля за обращением медицинских изделий позволило снизить количество фальсифицированных и недоброкачественных лекарственных средств почти в 2 раза (до 0,4 процента);…»

Отлично! Но есть и некоторые минусы… Тот, кто готовил этот документ для президента, может быть, не подумал своей башкой… После всех победных вещей, какой-то бестолковый чиновник включил пункт № 6: «Уровень удовлетворенности граждан качеством медицинской помощи в 2017 году составил 39,9 процента». Получается, что 60,1% людей недовольно качеством медицинской помощи. Я подумал: качество медицины растет, а люди… Люди плохие… Просто в государстве живет плохое население, которое не в состоянии оценить заботу о себе… Это люди такие поганенькие. 60,1% недовольных: надо поменять население страны. Надо заселить другое население, которое будет ценить заботу о себе.

Какие прекрасные цифры! Я радуюсь, и вы должны радоваться вместе со мной: «Расходы на оказание медицинской помощи в субъектах Российской Федерации в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи увеличились с 2012 по 2017 год на 45,4 процента. Вместе с тем имеются несбалансированность и дефицит финансирования территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов Российской Федерации».

Есть некоторые недостатки: отмечается, что уровень потребления алкоголя остается достаточно высоким. Не все граждане выстроились в колонну и прошли диспансеризацию…

«16. Отмечается медленное развитие санаторно-курортного комплекса РФ…»

«18. Остаются нерешенными проблемы качества подготовки медицинских работников, ощущается дефицит врачей, анестезиологов, ревматологов, онкологов, включая детских врачей…»

Далее. Раздел III. «Угрозы и вызовы национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан». Одной из величайших угроз национальной безопасности является отток высококвалифицированных медицинских работников из государственных медицинских организаций. Безобразие. Я предлагаю принять федеральный закон, в соответствии с которым каждый медицинский работник обязан отработать в государственном учреждении не менее 25 лет без права увольнения. И тогда проблема национальной безопасности в виде оттока медицинских работников будет решена.

Или вот: «24. Наиболее значимыми вызовами национальной безопасности в сфере охраны здоровья граждан являются:

1) старение населения (увеличение численности лиц старше трудоспособного возраста);

2) неудовлетворенность граждан доступностью и качеством медицинской помощи;

3) замещение бесплатных медицинских услуг, предоставляемых в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, медицинскими услугами, предоставляемыми на платной основе, что влечет за собой нарастание социальной напряженности в обществе;

4) рост числа детей-инвалидов». 60,1% граждан не удовлетворены качеством медицинской помощи. А медицинская помощь растет, денег тратится все больше… И что делать? Денег тратим больше, все показатели растут, а люди недовольны… Значит людей надо менять. Надо других завести, которые будут довольны.

Нужно закончить чем-то хорошим… Например, согласно этому документу, планируется внедрить:

«2) формирование системы мотивации граждан, особенно детей и лиц трудоспособного возраста, к ведению здорового образа жизни;

3) формирование у граждан мотивации к переходу на здоровое питание, в том числе в целях снижения риска развития алиментарно-зависимых заболеваний, а также развитие системы информирования граждан о качестве продуктов питания».

Чтобы не жрали пальмовое масло, чтобы не покупали колбасу с содержанием мяса 3%. Вас будут мотивировать качественно питаться. Я надеюсь, что у вас хватит на это денег. Вас будут мотивировать… Понимаете?

Что еще написано хорошего?

«6) расширение перечня профилактических прививок, включенных в национальный календарь, в том числе за счет вакцинации против ветряной оспы и ротавирусной инфекции;

17) совершенствование системы медицинского образования и кадрового обеспечения системы здравоохранения, предусматривающее в том числе:

увеличение объема целевого обучения медицинских специалистов;

постоянное повышение профессионального уровня и расширение квалификации медицинских работников;

устранение дисбаланса между наличием медицинских работников определенных специальностей и категорий и потребностью в таких работниках, особенно в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь;

предоставление медицинским работникам мер социальной поддержки, в том числе обеспечение их жильем;

Очень толстый документ… Но теперь вы знаете чуть-чуть больше, как расходуются ваши деньги. Я не знаю, как вы отреагируете: напишите ваши комментарии. Ну, а я продолжу информировать вас по самым разным отраслям, живыми цифрами, на основе реальных документов, выпущенных Правительством РФ, либо Президентом РФ. Чтобы вы на основе этих цифр видели, насколько качественно расходуются ваши деньги. Глядишь, и шаг за шагом вы потихоньку научитесь задаваться вопросом, куда уходят ваши деньги.

Спасибо, удачи в делах.