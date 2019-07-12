Схему в клининге помогли раскрыть... полы

Иногда мы не обращаем внимание на детали. Мы не замечаем вещей-поступков-слов, потому что они слишком ничтожны… Муха пролетит рядом – мы через минуту про нее забудем. Но если эта муха потерпит крушение в новомодном блюде новомодного ресторана, то она станет источником долгой и не очень приятной дискуссии… И даже посмертно войдет в историю: испортит аппетит и репутацию заведения.

Такие мухи детали встречаются в нашей жизни всегда и везде. Иногда пролетают мимо нас, а порой становятся… одним из доказательств получения необоснованной налоговой выгоды.

Итак, Постановление АС Уральского округа №Ф09-3763/19 от 04.07.2019 года по делу №А60-43041/2018. Клининговая компания купила у контрагента 5 поломоечных машин. Камеральная проверка. Должную осмотрительность не проявил, сделки нереальны, да, и сам контрагент – далек от реальности…

Про контрагентов

Контрагент не разбирается в мытье полов, вот почему:

зарегистрирован за 2 месяца до заключения сделки;

отсутствует по адресу регистрации;

обладает признаками номинальной структуры (нет персонала, основных средств, производственных активов, складских помещений и транспорта);

не платит НДФЛ и страховые взносы;

Точно так же и контрагенты второго звена: знают толк лишь в швабрах, поскольку сдают нулевые декларации.

Про документы

Налогоплательщик не подтвердил ни факт поставки машин, ни факт оприходования. Он не предоставил:

товарно-сопроводительные документы, подтверждающие перемещение товара (транспортные накладные, путевые листы, акты передачи, доверенности на получение груза);

документы на приобретенный товар;

паспорта соответствия;

сертификаты качества;

гарантийные талоны;

инвентарные карточки;

документы по учету поломоечных машин на балансе (в том числе, оборотно-сальдовые ведомости по бухгалтерским счетам).

А еще не проявил «должный уровень заботливости». Устав, сведения из ЕГРЮЛ, паспорт директора, книга продаж и налоговая декларация – этого мало. По-настоящему осмотрительный налогоплательщик должен:

А) сохранять деловую переписку;

Б) знать номер телефона и адрес электронной почты контрагента;

В) промониторить СМИ и информацию в интернете.

Увы, эти пункты бизнесмен не предусмотрел…

Про полы

И вот тут началось самое интересное. Инспекторы включили смекалку и поймали ту самую «муху»:

– Зачем покупали поломоечные машины?

– Как зачем? Конечно же, для мытья полов в ООО «…»

– Но эта техника предназначена для мытья полов в помещениях площадью более 2000 кв.м. А таких магазинов у ООО «…» только 2 из 5. Это раз. В договоре нет ни слова про уборку с помощью «чудо-техники». Это два. И директора подтвердили, что полы мылись вручную. Это три.

Еще парочка деталей

Кроме самих полов, бумаг и контрагента, который ни черта не понимает в высокотехнологичной очистке полов от грязи, в этой истории было еще две гаечки: водитель и цена.

Водитель отрицал перевозку спорных машин из пункта «А» в пункт «Б». А цена за б/у технику, как выяснили инспекторы, превышает цену новеньких «поломоек» от производителя.

И в заключении, про НДС

Вся эта схема с мытьем полов была затеяна ради НДС. Суд в очередной раз напомнил про истинную природу налога на добавленную стоимость, кто его платит и при каких обстоятельствах можно возместить/получить вычет:

«Исходя из правовой позиции, приведенной в определении Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2018 N 306-КГ18-13128, на основании пункта 3 статьи 3 НК РФ по своей экономико-правовой природе НДС является налогом на потребление товаров (работ, услуг), то есть косвенным налогом, перелагаемым на потребителей.

Экономическое обоснование расчетов между бюджетом и плательщиками НДС как косвенного налога, право одного из контрагентов уменьшать свои обязательства по уплате НДС перед бюджетом должно быть обусловлено надлежащим исполнением другим контрагентом своих налоговых обязательств, при которых сумма налога на добавленную стоимость, внесенная контрагентом, является источником средств, за счет которой производится возмещение (уменьшение налогового обязательства по уплате) налога у другого контрагента. И в том случае, если недобросовестный контрагент ненадлежащим образом исполняет свои налоговые обязательства по уплате налогов и взаимодействующий с ним налогоплательщик не проявил должной осмотрительности, то есть не предпринял мер, которые бы исключали его из цепочки лиц ненадлежащим образом строящих свои взаимоотношения с бюджетом, то такой налогоплательщик должен нести негативные последствия в виде отказа в реализации им своего права на вычет (возмещение)».

Мария Морозова, юрист и эксперт в области оптимизации налогов:

Ну, что тут скажешь… Люди никак не осознают, что за последние 10 лет обстоятельства изменились: нельзя просто на бумаге нарисовать сделку, уменьшить налоги и спать спокойно. Государство наращивает контроль в области взыскания налогов, появилось множество автоматических систем контроля, которые обрабатывают данные и находят разрывы по налогам. И не только по НДС, но и по зарплатным налогам. Недавно ввели онлайн-кассы, которые передают данные в налоговую в режиме реального времени. Инспекторы тоже стали собирать доказательную базу гораздо тщательнее, ведь доначислить исключительно из-за взаимозависимости суды не позволяют. В связи с этим налогоплательщикам нужно становиться мудрее и хитрее. Не забывайте, что все лица должны обладать признаками самостоятельности и добросовестности, у каждой сделки должна быть деловая цель, все документы должны быть своевременно и правильно сделаны.

Казалось бы, эти постулаты звучат на каждом углу и ничего нового в них нет… Верно! Эти правила введены Постановлением Пленума ВАС № 53 еще 12 октября 2006 года и до сих пор актуальны. А благодаря тем, кто ими пренебрегает, появляется негативная судебная практика.

Автор поста: Наталья Нагорнова, главный редактор «Блога о налогах Турова Владимира»