Коллеги, вы были правы (про цессию в госзакупках)

Добрый день, уважаемые коллеги.

Огромное спасибо вам, внимательным читателям, которые меня смотрят, делают замечания и вносят правки. В конце концов, когда мы имеем дело с законодательством, быть неправым – это вообще не проблема. И если мы где-то друг друга поправляем, то от этого становится только лучше. Поэтому спасибо за комментарий к недавней статье, что сам по себе контракт по цессии не передается. Передаются только деньги.

Началось с того, что в предыдущей статье я допустил фразу: «ВС РФ разрешил цессию в госзакупках. То есть вы можете выиграть тендер и потом передать другому лицу исполнять ваш тендер». И из этой фразы можно было понять, что речь идет о передаче исполнения по данному контракту. Это не так. Речь идет об оплате работ по тендеру.

Согласно решению ВС РФ: «письмом от 31 июля 2017 г. N 07-04-05/05-627 Федеральное казначейство (Казначейство России) для использования в работе направило разъяснения Министерства финансов Российской Федерации (далее — Минфин России) по вопросу санкционирования оплаты денежных обязательств по договору цессии, изложенные в письме от 21 июля 2017 г. N 09-04-04/46799…» И в данном случае имелось в виду, что можно передать именно оплату по тендеру за выполнение работ.

Что касается исполнения контракта (и выполнения работ, и их оплаты)… Согласно п. 7 ст. 448 ГК РФ, запрет уступки прав по договорам, заключение которых возможно только путем проведения торгов, не затрагивает требований по денежным обязательствам. Поэтому оплату по цессии перевести можно, но свои обязательства по исполнению тендера передавать нельзя.

Спасибо за ваши комментарии и удачи в делах