Государство введет контроль доходов и расходов граждан

Добрый день, коллеги.

Недавно пресса возмущалась идеей Минэкономразвития ввести системный контроль за доходам и расходами каждого гражданина РФ. Тогда Минэкономразвития даже отступило назад, мол, это еще только обсуждается, мы там еще подумаем и т.д. И все успокоились, подумав, что этого не будет.

Расслабьтесь. Будет. 100% даю гарантию, будет. Более того скажу, что он уже введен, просто вы еще не в курсе. Я имею в виду соответствующий банковский контроль. А то, что они собираются придумать, будет еще веселее.

Почему хотят ввести этот контроль? Очень просто. Потому что, по данным международного валютного фонда, вне государственного контроля находится примерно треть всей экономики. И естественно, когда вы, когда недоплачиваете эти деньги в бюджет, вы, по сути дела, воруете эти деньги у тех людей, которые этим бюджетом пользуются. А нехорошо же воровать. Вы как будто из кармана эти деньги у них вынимаете. Нехорошо у депутатов, у их жен, матерей, сыновей отнимать последнее. Поэтому даже не сомневайтесь.

Подчеркиваю еще раз. Этот системный контроль уже введен и он будет становиться только жестче. Мне, коллеги, жаль вам об этом говорить. Я не знаю, что вы будете делать. Может быть, кто-то из вас легализует свои доходы путем патентной системы налогообложения. Может быть, кто-то из вас легализует свои доходы, став самозанятым – будет отдавать государству 4 или 6%. Может быть, кто-то из вас попробует совсем в тень уйти. Но вам точно нужно знать о том, что с 2020 или 2021 года года на доходы и в некоторой степени расходы физических лиц будут обращать все большее и большее внимание. Это неизбежно, поверьте мне. Поэтому лучше подготовьтесь.

Да, мне, как и вам, хотелось бы, чтобы в этой части наше нищее население оставили в покое. С другой стороны, коллеги, когда правительство таким образом начнет с нашего нищего населения сдирать последнюю шкурку, может быть наше нищее население наконец-то проснется и начнет задавать неудобные вопросы из серии: «А куда вы деваете мои деньги? А почему у этого депутата недвижки на 6 млрд рублей при зарплате в 100 000 рублей и откуда он эту недвижку взял? А почему дороги плохие? А почему 60% россиян недовольны медицинским обслуживанием?» Может быть, в этом случае люди начнут хоть что-то требовать от наших властей.

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Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях. Я лично склоняюсь к тому, чтобы считать этот ролик хорошей новостью для пробудки населения. Для того чтобы наконец-то люди стали отстаивать свои права.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.