Инспекторы по труду будут взыскивать долги по зарплатам

Добрый день, коллеги.

Важная статья. У каждого из вас есть сотрудники. Даже если у вас работает хотя бы 1 сотрудник, вам нужно прочитать эту статью.

У меня в руках два законопроекта: Проект Федерального закона №755304-7 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику» и Проект Федерального закона №755318-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об исполнительном производстве» в связи с принятием Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации по вопросам принудительного исполнения обязанности работодателя по выплате заработной платы и иных сумм, причитающихся работнику».

Первый законопроект посвящен тому, что в Трудовой кодекс РФ вносят многочисленные изменения, которые дают государственным инспекторам по труду право «принимать решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, в соответствии с частью четвертой статьи 360.1 настоящего Кодекса».

Государственный инспектор будет действовать примерно по следующей схеме. Сначала он выдаст предписание на устранение недостатков. Если это предписание не будет исполнено, тогда, по сути дела, бумага, выдаваемая государственным инспектором по труду, будет приравниваться к решению суда.

Этот документ о принудительном взыскании заработной платы в течение трех рабочих дней после принятия решения направляется государственным инспектором труда заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении работодателю. У работодателя будет 10 дней со дня получения обжаловать данное решение в суде. Если он не обжалует, тогда это решение вступает в силу. Это решение передается службе судебных приставов и начинается взыскание денег с данной компании за счет всего имущества, чтобы взысканные средства направить сотрудникам компании, как задолженность по заработной плате.

В качестве обоснования написано следующее: «В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации право работника на своевременную и полную выплату заработной платы в соответствии с его квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы обеспечено государственной гарантией, в том числе реализуемой посредством государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

Это далеко не конец статьи. Дальше еще интереснее… Итак, государственные инспектора сначала должны будут выдать предостережение о недопустимости нарушения требований трудового законодательства и иных нормативно-правовых актов. Содержащих нормы права. И уже после, если предостережение не помогло, принимать решение о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработных плат и т.д. Я упомянул, что их документ приравнивается к судебному решению, и этот документ сразу же уйдет в службу судебных приставов. А служба судебных приставов должна будет принять это решение к исполнению и немедленно начать действовать. Об этом во втором законопроекте: Проект Федерального закона №755318-7.

Что здесь написано? Цитирую: «Решение государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений (далее – решение о принудительном исполнении), исполняется по правилам, установленным настоящим Федеральным законом, с особенностями, установленными настоящей статьей».

Далее: «В решении государственного инспектора труда о принудительном исполнении работодателем обязанности по выплате начисленных, но не выплаченных работнику заработной платы и (или) других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, помимо указанной в части 1 настоящей статьи информации должны содержаться отметка о вручении указанного решения работодателю и сведения о реквизитах банковского счета взыскателя».

Взыскание денег с работодателя по заработным платам будет осуществляться по новой статье 72.2, в том числе за счет банковских счетов и ареста любого имущества. «На основании указанного постановления банком и (или) иной кредитной организацией незамедлительно производится перечисление денежных средств со счетов должника на указанный в постановлении счет взыскателя». Инспектор по труду передает бумагу в службу судебных приставов, а уже служба судебных приставов выносит постановление об исполнительном производстве, и судебный пристав-исполнитель запрашивает у банка или других кредитных организаций все сведения о ваших счетах. Затем банк на основании указанного постановления незамедлительно производит перечисление денежных средств со счетов должника на указанный в постановлении счет взыскателя.

Рекомендую вам изучить эти законопроекты. В какой момент эта процедура будет отменена? Цитирую: «4. Исполнительное производство по исполнению решения о принудительном исполнении подлежит окончанию в случаях:

1) перечисления взыскателю денежных средств в полном объеме;

2) отсутствия в течение двух месяцев с момента возбуждения исполнительного производства на счетах работодателя денежных средств, достаточных для исполнения решения о принудительном исполнении, за счет которых частично или в полном объеме могут быть удовлетворены требования взыскателя».

Коллеги, вы спросите: «Туров, а с какого перепуга ты упомянул активы? Их тоже будут арестовывать? Ведь в этом законопроекте нет ни слова про активы. Речь идет только о расчетных счетах и о взыскании денег со счетов. Если в течение двух месяцев денег на счетах нет, то тогда исполнительное производство прекращается». Откуда я это взял? Может быть, я ошибаюсь…

Но мне кажется, когда эти два федеральных закона вступят в силу, все-таки будет найдена лазейка или придумают дополнительный закон по аресту имущества… В целях заботы о работниках, которым работодатель задержал заработную плату. Мне просто так кажется… Пока нет – пока только деньги.

Давайте ответим на вопрос, зачем принимают второй законопроект. Ответ на вопрос зачем есть в пояснительной записке. Цитирую: «Для обеспечения дополнительных гарантий по восстановлению нарушенных трудовых прав работников, в том числе понуждения работодателя к их восстановлению, законопроектом, предусматривающим внесение изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, предлагается наделить государственного инспектора труда полномочием принимать меры по принудительному исполнению работодателем обязанности по выплате задолженности по начисленным, но не выплаченным работнику заработной плате и (или) другим выплатам, осуществляемым в рамках трудовых отношений, выявленной в ходе проведения проверки соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (далее соответственно – решение о принудительном исполнении, задолженность). Решение о принудительном исполнении оформляется в виде исполнительного документа в соответствии с требованиями Федерального закона «Об исполнительном производстве» и направляется в установленном порядке для исполнения в территориальный орган Федеральной службы судебных приставов.

В целях обеспечения погашения задолженности и снижения рисков, связанных с неисполнением решений о принудительном исполнении, законопроектом предусматривается отнесение таких решений к исполнительным документам, а также устанавливаются особенности его исполнения, которые заключаются в оперативном и упрощенном порядке взыскания денежных средств со счетов недобросовестных работодателей».

Знаете, ситуации бывают разные. Я не видел работодателей, которые бы умышленно не платили заработную плату. Не попадались мне такие.

Обычно работодатель задерживает заработную плату только в том случае, если в компании плохая экономическая ситуация. Он не специально это делает. Когда эти законы заработают, одновременно с удовлетворением нужд по заработной плате отдельно взятых сотрудников будущее бизнеса будет подкошено… Очень часто работодатель пытается выкрутиться, где-то задерживает заработную плату, направляя деньги на рекламу, на оборотные средства. Он направляет эти деньги, чтобы компания как-то выжила, и чтобы потом эти сотрудники сохранили свои рабочие места, получили заработную плату и продолжали спокойно работать.

А так… Может случиться такое, что благодаря этим двум замечательным федеральным законам в какой-то мере будут удовлетворены потребности физических лиц, перед которым есть задолженность по зарплате, но бизнес в целом либо очень сильно пострадает, либо будет убит… И тогда сотрудники вообще потеряют работу, а экономика потеряет еще одну бизнес-единицу, которая что-то делала на рынке, работала, платила налоги, создавала кровь экономики и т.д.

Лично я оцениваю эти два законопроекта, как популистские, как вредные для нашей экономики. Как вы их оцениваете?

Пожалуйста, напишите. Я не против заботы о сотрудниках. Я за то, чтобы вся заработная плата платилась своевременно. Но когда возникает ситуация, что приходится выбирать, ты думаешь: «Лучше задержу, но зато мы потом выживем». Если по этой схеме пойдет, бизнесу просто конец.

Как вы считаете, являются ли эти законопроекты популистскими или не являются? Надо ли в той области ужесточать законодательство, наделяя инспекторов по труду, по сути дела, полномочиями судебных органов? Пойдет ли это экономике на пользу или не пойдет?

Спасибо, удачи в делах.