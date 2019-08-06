Разблокировать счет за 24 часа: дисциплина для ИФНС

Добрый день, уважаемые коллеги.

У меня в руках два документа: Письмо Минфина от 7 июня 2019 года №03-02-07/1/41805 и Письмо Минфина от 14 июня 2019 года №03-02-08/44481. Тема этих писем заключается в следующем: за несданную декларацию налоговики имеют право заблокировать ваши счета. Но в то же время, если вы сдали декларацию, налоговики не позднее одного дня, следующего за днем предоставления декларации обязаны в течение суток ваши счета разблокировать. Если налоговики не разблокировали счета, то, цитирую: «в соответствии с пунктом 9.2 статьи 76 Кодекса в случае нарушения налоговым органом срока отмены решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке или срока направления в банк решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации в банке на сумму денежных средств, в отношении которой действовал режим приостановления, начисляются проценты, подлежащие уплате налогоплательщику за каждый календарный день нарушения срока.

В случае неправомерного вынесения налоговым органом решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-организации в банке на сумму денежных средств, в отношении которой действовало указанное решение налогового органа, начисляются проценты, подлежащие уплате указанному налогоплательщику-организации за каждый календарный день, начиная со дня получения банком решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика до дня получения банком решения об отмене приостановления операций по счетам налогоплательщика-организации».

Хоть какая-то приятная новость для бизнесмена… Во-первых, бизнесмен получит дополнительную копейку. Во-вторых, это немного дисциплинирует наших налоговиков от неправомерной блокировки счетов, а также заставит разблокировать счета после сдачи декларации не позднее одного дня, следующего за днем предоставления декларации.

Итак, рекомендую изучить эти документы. Если произойдет недоразумение, ваш бухгалтер сможет воспользоваться этими письмами, указать налоговикам на их минусы и объяснить, что нужно пошевеливаться и в течение суток разблокировать счета.

Когда законодательство все время ужесточают и ужесточают, я любым подобным письмам радуюсь, как ребенок. Хоть что-то полезное… Хоть что-то, что уравновешивает ситуацию, дисциплинирует не только бизнесмена, но и налоговиков.

Что хочу посоветовать? В ближайшее время примут ряд законов, в соответствии с которыми, к сожалению, ужесточения продлятся… Эти ужесточения коснутся тех бизнесменов, которые работают не очень легально, образуют виртуальные товарные остатки, продают неучтенный товар, сырье, материалы, получают неучтенную выручку. Также это относится к любому импорту.

Совет простой: у вас полгода, чтобы перейти на легальные рельсы. Можете, конечно, кричать: «Он опять рекламирует свои семинары!» Да, рекламирую. И ближайший семинар пройдет в Москве 3-4 сентября.

Вас все равно вытолкнут в легальную зону. Но либо вас вытолкнут на «классику», и вы там разоритесь, либо на моих семинарах вы научитесь работать легально, одновременно законно снижая налоги. Вариантов немного.

Спасибо, удачи в делах. Увидимся на семинаре.