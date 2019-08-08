Экологически чистый закон и еще один реестр

Добрый день, коллеги.

У меня в руках Проект Федерального закона «Об экологически чистой сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии». Отличный, между прочим. Примут или не примут в этом году – не знаю…

Итак, что такое экологически чистая продукция? Цитирую: «экологически чистая продукция – сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие, произведенные в массовом количестве по современным агро- и промышленным технологиям с применением ограниченной группы безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, кормов, кормовых и пищевых добавок, иных веществ в соответствии с требованиями, установленными статьей 4 настоящего Федерального закона». Кроме того, у нас будет экологически чистое сельское хозяйство. Отлично, я только «за».

Производителями этой чистой экологической сельскохозяйственной продукции будут являться «юридические ‎и физические лица, которые осуществляют производство, хранение, маркировку, транспортировку и реализацию экологически чистой продукции и включены в единый государственный реестр производителей экологически чистой продукции». Если ты не включен в реестр, ты не можешь производить экологически чистую продукцию или называть эту продукцию экологически чистой.

Какие требования будут предъявлять к юридическим и физическим лицам, занимающимся производством экологически чистой продукции? Цитирую статью 7 «Требования к производству экологически чистой продукции»:

«1. При производстве экологически чистой продукции должны соблюдаться следующие основные требования:

обособление производства экологически чистой продукции ‎от производства продукции, не относящейся к экологически чистой продукции;

проведение мониторинга почв сельскохозяйственных угодий, предназначенных для производства экологически чистой продукции, ‎в отношении содержания потенциально опасных для человека химических ‎и биологических веществ, биологических и микробиологических организмов, перечни и предельно допустимые концентрации (уровни) которых определены действующими в Российской Федерации национальными ‎и межгосударственными стандартами в сфере производства экологически чистой продукции;

применение безопасных для человека и окружающей среды удобрений и других агрохимикатов, средств защиты растений, в том числе химических, стимуляторов роста растений, стимуляторов роста и откорма животных, кормов и кормовых добавок для сельскохозяйственных животных, птиц и аквакультуры, перечень которых определен действующими ‎в Российской Федерации национальными и межгосударственными стандартами в сфере производства экологически чистой продукции;

обоснованное применение удобрений, и других агрохимикатов, средств защиты растений, стимуляторов роста растений, указанных в пункте ‎3 настоящей части, на основе расчета, составленного специалистом, имеющим высшее профессиональное образование по специальности «Агрономия», в том числе с использованием специального программного обеспечения;

запрет на применение трансплантации эмбрионов, клонирования ‎и методов генной инженерии, генно-инженерно-модифицированных ‎и трансгенных организмов, а также продукции, изготовленной ‎с использованием генно-инженерно-модифицированных и трансгенных организмов;

запрет на применение ионизирующего излучения;

использование пищевых добавок, технологических вспомогательных средств, ароматизаторов, усилителей вкуса, ферментных препаратов, микроэлементов, витаминов, аминокислот, предусмотренных действующими в Российской Федерации национальными, ‎и межгосударственными стандартами в сфере производства экологически чистой продукции;

соблюдение производителем экологически чистой продукции принятого им технологического регламента процесса обращения с отходами, которые образуются при производстве экологически чистой продукции, при этом регламент должен быть ориентирован на переработку таких отходов как приоритетный способ обращения с ними;

недопустимость содержания в конечной экологически чистой продукции потенциально опасных для человека химических и биологических веществ, перечень которых определен действующими в Российской Федерации национальными и межгосударственными стандартами в сфере производства экологически чистой продукции;

раздельные хранение и транспортировка экологически чистой продукции и продукции, не относящейся к экологически чистой;

запрет на использование упаковки, потребительской ‎и транспортной тары, которые могут привести к загрязнению экологически чистой продукции и окружающей среды».

Шикарно. Почему нет? Конечно, после этого нужно будет получить подтверждение в форме добровольной сертификации. Конечно, потом вся продукция будет занесена в соответствующий реестр: промаркирована, заведена в систему и так вплоть до продажи.

Будет создан Единый государственный реестр производителей экологически чистой продукции: об этом написано в статье 6. А в статье 7 написано про маркировку: производители экологически чистой продукции должны будут ее маркировать, подписывать и заносить в систему. Это не фейк.

Цитирую: «Маркировка экологически чистой продукции должна обеспечивать прослеживаемость экологически чистой продукции на всех этапах производства экологически чистой продукции в порядке, установленном Правительством Российской Федерации».

Я уже писал, что совсем скоро будет маркироваться все. От трусов до молока. Естественно, экологически чистая продукция тоже будет маркироваться и вноситься в систему в момент производства. Когда физлицо купит бутылку молока, это молоко будет как бы погашаться. Если физлицо вернет купленное молоко, оно снова будет внесено в систему. То же самое между поставщиками внутри цепочки.

Вроде бы хороший законопроект: государство заботится о том, чтобы продукция была экологически чистой, чтобы в эту цепочку не попало что-то левое… Вроде бы все в заботе о нас… Не нравится мне такая забота, когда маркироваться и учитываться будет абсолютно все. Я стал жутко подозрительным.

Я был в США, и в одном из штатов есть один «восхитительный» закон… Если ты в личном подсобном хозяйстве вырастишь яблоки, арбузы или помидоры, ты получишь до 5 лет лишения свободы. Потому что в заботе о населении принят закон, в соответствии с которым производить сельскохозяйственную продукцию разрешено только крупным сельхозкомпаниям. И у меня в голове возникают всякие подозрения от тех мер, которые принимает наше Правительство. Мне кажется, что пройдет время и все, что произведено в личных подсобных хозяйствах, запретят выращивать… В заботе о нашем здоровье.

Не нравятся мне такие законы. Не нравятся. Не надо обо мне заботиться. Оставьте меня в покое. Я хочу выращивать то, что я хочу. Пусть крестьяне выращивают, что хотят. Тысячи лет крестьяне выращивали и ни разу никого не отравили и не собираются никого травить. Идите со своими маркировками, учетом и заботой куда-нибудь подальше. Это мое мнение.

Коллеги, каково ваше мнение? Может быть, я ошибаюсь. Я не хочу я дышать по команде. Не хочу есть по команде. Не хочу, чтобы ко мне влезали в рот и в желудок. Не надо обо мне заботиться. Хватит! Какая разница, хожу я в маркированных трусах или в не маркированных? Напишите, что вы думаете об этом?

Спасибо, удачи в делах.