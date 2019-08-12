Даже ребенок знает, что станок – это движимое имущество…Но не налоговики

Добрый день, уважаемые коллеги.

Не первый раз с этим сталкиваюсь и всегда удивляюсь. Меня удивляет, когда налоговики станки и оборудование относят к недвижимому имуществу и пытаются начислить налог на имущество. По-моему, даже ребенок знает: если станок можно переместить в соседнее помещение, значит он не относится к недвижимому имуществу. Одно из оправданий – станок стоит на фундаменте. И что?

Определение ВС РФ №307-ЭС19-5241от 12 июля 2019 года по делу №А05-879/2018. Суд на стороне бизнесмена. Налоговики доначислили налог на имущество, отнеся к недвижимому имуществу оборудование цеха древесных гранул. Самое интересное, что нижестоящие суды приняли позицию налоговиков. Спасибо Верховному Суду, что он отстоял позицию налогоплательщика.

Чем руководствовалась инспекция и суды? Цитирую: «Общество приняло к учету в качестве отдельных объектов основных средств здание цеха, трансформаторную подстанцию, а также установленные в здании объекты – оборудование линии по производству древесных гранул, поперечный транспортер подачи щепы, поперечный транспортер подачи щепы и опилок, поперечный транспортер подачи коры, автоматическая система защиты от пожаров и пылевых взрывов «Firefly».

Основанием доначисления недоимки по налогу на имущество организаций, соответствующих сумм пеней и штрафа послужил вывод инспекции о необходимости отнесения всех вышеназванных объектов к недвижимому имуществу (зданию и его составным частям), и неправомерном применении обществом к данным объектам освобождения от налогообложения, предусмотренного пунктом 25 статьи 381 Налогового кодекса для движимого имущества». Хоть стой, хоть падай. Кроме того, в обоснование еще и добавили критерий технологической взаимосвязи…

Что решил Верховный Суд? Самое интересное, что сами налоговики проигнорировали собственное Письмо ФНС России от 28.03.2018 №БС-4-21/5834@, в котором дано пояснение по квалификации технологического оборудования. В документе написано, что несмотря на то, что оборудование может быть смонтировано на фундаменте, по мнению Минпромторга России, оно не может быть квалифицировано в качестве недвижимого имущества, поскольку не соответствует вышеперечисленным критериям и выступает в гражданском обороте самостоятельно именно в качестве оборудования, для которого возможен неоднократный демонтаж и перемещение на другое место с последующей установкой.

Верховного Суд по результатам рассмотрения кассационной жалобы, судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ отправила дело на новое рассмотрение, отменив решения нижестоящих судов.

Вывод

Вы можете столкнуться с тем, что в вашем бизнесе станки и оборудование налоговики посчитают недвижимостью. Если они стоят миллионы долларов, вы попадете на сумасшедшие налоги. Поэтому пользуйтесь этим судебным решением и Письмом ФНС России, на которые я ссылался в этой статье. Доказывайте, что станки можно передвинуть, и налоговики не в праве доначислять налог на имущество.

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Спасибо, удачи в делах.