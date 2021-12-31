Почему нельзя безграмотно дробить бизнес: дело об одном ООО и 13-ти ИП

Добрый день, уважаемые коллеги.

Налоговики придираются к бизнесменам, если они оптимизируют налоги путем неправильного дробления.

Когда вся эта тема появилась несколько лет назад, я написал подробные инструкции, разработал более 80 критериев, как правильно это делать. Потом в начале этого года я написал специальную инструкцию для самостоятельной пошаговой работы. Если вы будете следовать этой инструкции, то никто к вам докопаться не сможет.

Все эти способы я опробовал в разных компаниях, и они не вызвали ни единого замечания со стороны налоговиков. Естественно, те способы законной оптимизации, которые я даю на семинарах, я использую в своем бизнесе тоже. И нас налоговики в этом году дважды проверяли. Мы не получили ни единого замечания, потому что все это абсолютно законно. Но я наблюдаю на каждом шагу, что бизнесмены вляпываются и нарываются на сумасшедшие доначисления, делая ошибки в оптимизации налогов путем неправильного, скажем так, дробления бизнеса. И давайте проследим историю одного не очень хорошего для бизнесмена дела.

Постановление Арбитражного суда Волго-Вятского округа от 05.10.2021 № Ф01-2946/2021 по делу № А11-15678/2019

Неважно, как зовут бизнесмена, и неважно, как называется компания. В общем, налоговики пришли с проверкой и обнаружили, что у бизнесмена есть организация на ОСН, а рядом с этой организацией он создал группу взаимозависимых подконтрольных лиц в качестве ИП на спецрежимах.

Налоговики отметили следующие минусы:

«Фирма и ИП работали под одной торговой маркой.

Были установлены факты оплаты поставленных обществом товаров предпринимателями друг за друга. Кроме того, компания делала зачет платежей в пользу участников группы.

В базе «1С» общества была отражена «первичка», в том числе в отношении ИП.

Счета за оплату, уборку, охрану и другие вопросы компания согласовывала с ИП.

У всех предпринимателей общество было единственным поставщиком.

Услугами телефонии, купленными обществом, пользовались ИП.

Между обществом и ИП имелась трудовая миграция.

Поставки оплачивало общество.

Наценка на товар в адрес сторонних покупателей составляла 74,5 процента, а в адрес ИП – 27,7 процента.

Общество контролировало в магазинах ИП качество товаров и обслуживание клиентов».

И в результате суды двух инстанций, несмотря на все эти минусы, встали на сторону бизнесменов. Суды двух инстанций показали налоговикам, что они неправы. Но радоваться рано.

«При этом судьи исходили из следующего:

Общество и ИП являются отдельными независимыми хозсубъектами;

У ИП были другие поставщики.

Трудовая миграция не носила систематического характера.

Доставка товара силами и за счет общества осуществлялась в рамках заключенных договоров, что не противоречит ГК РФ.

Контроль качества товара и обслуживания покупателей в магазинах ИП был направлен на увеличение собственной оптовой реализации.

Продажа товаров обществом ИП по заниженным ценам не подтвердилась, так как разница в ценах была и среди обычных покупателей.

Наличие у сотрудников общества доступа к ПО ИП было необходимо для формирования прогнозируемой отчетности о продажах.

Не доказано, что выручка ИП перечислялась обществу или обналичивалась».

Короче, первая инстанция и апелляция встали на сторону бизнесмена. А кассация не согласилась с позицией судов.

«Вышестоящий суд указал, что доводы ИФНС о снижении налоговой нагрузки организации на 43 процента не исследованы. Трудовую миграцию в отношении 28 сотрудников между обществом и ИП и в отношении 73 сотрудников между 13 ИП нельзя признать единичной. Не дана оценка тому, что у 12 ИП компания была единственным поставщиком, у 4 ИП объем поставок от ИП составлял 60–80 процентов товара, а у одного ИП – 35 процентов. Суды не учли, что в базе «1С» велся контроль за деятельностью всех ИП».

И кассация отменила решение нижестоящих судов и отправила дело на новый пересмотр.

Вывод

Давайте честно, эта группа компаний из организации на ОСН и 13 ИП была создана криво. Можно было бы все сделать очень и очень чистенько. И никто из налоговиков сделать бы ничего не смог. Они бы даже проверять не стали. И все суды единодушно в едином порыве проголосовали бы за налогоплательщика, отказав налоговикам в их претензии.

Мы можем, конечно, сейчас ругаться на государство и говорить: «Да нет, они все равно такие всякие». Это эмоции. Я оперирую существующей нормативной базой. Да, она подавляющая. Да, она мне не нравится и так далее. Но даже в этой существующей, несильно радостной для нас нормативной базе можно все сделать намного краше. И никаких бы проблем с этим не было. На семинарах все это я даю. В буклете еще есть работа для самопроверки и наведения порядка в вашем ныне существующем бизнесе в части, касающейся дробления, чтобы оно было правильным. Все эти вещи на семинарах я даю. Записываетесь, не пожалеете.

Также я расскажу о том, что существует куча новых способов и куча новой нормативной базы. Плюс, расскажу, как жить в условиях цифрового контроля и быть при этом в безопасности. Также рассмотрим, какие способы уже ушли в прошлое, а какие отвалятся с нового года. Короче, будет много материала. И весь семинар я сделал предельно практичным.

Напишите, пожалуйста, с какими придирками сталкиваетесь вы или ваши друзья, контрагенты, поставщики или покупатели в части, касающейся неправильного дробления. И какие вопросы у вас, может быть, есть по правильному или неправильному дроблению.

А я потом отвечу на ваши вопросы, относительно того, что можно делать в дроблении бизнеса для оптимизации налогов, а чего делать категорически нельзя. И это точно пойдет вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.