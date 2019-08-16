Всех на «классику»: в 2020 году бизнесменов припрут к стенке

Часто, когда с человеком случается что-то плохое, он говорит: «Вот бы вернуться на год раньше, я бы все сделал по-другому» или «Я бы все отдал, лишь бы этого не произошло»… Беда учит лучше любых предостережений…

По статистике только 2% выездных налоговых проверок заканчиваются победой бизнесмена. Это значит, что с вероятностью 98% ревизия вашего бизнеса закончится доначислениями. Вы задумывались, сколько это будет стоить?

Средний чек ВНП – более 22 млн рублей (точная цифра будет зависеть от ваших показателей и суммы нарушений);

Субсидиарная ответственность (№266-ФЗ) – если сумма доначислений будет слишком велика, собственники, директора и главбухи будут гасить задолженность из своего личного кармана;

Судебные издержки (в среднем 1 млн рублей);

Убытки от блокировки счетов (несколько миллионов рублей);

Упущенная выгода в результате разорения бизнеса (еще несколько десятков миллионов рублей);

Моральное истощение от бесконечных допросов и судебных разбирательств.

Вот реальные случаи из судебной практики:

Определение Верховного Суда РФ от 27 мая 2019 года №303-ЭС19-6332 – корявое дробление привело к потере больше 100 млн рублей;

– корявое дробление привело к потере больше 100 млн рублей; Постановление Арбитражного суда Московского округа от 22 января 2019 года №Ф05-22378/18 по делу №А40-242979/2017 – попытка уйти от налоговой ответственности обошлась в 121 млн рублей;

– попытка уйти от налоговой ответственности обошлась в 121 млн рублей; Постановление АС Западно-Сибирского от 20.11.2018 года по делу №А70-12890/2017 – незаконная оптимизация НДС повлекла доначисления больше 300 млн рублей…

В эпоху тотального контроля и высочайшего профессионализма налоговых органов, такие судебные решения встречаются сплошь и рядом. А впереди еще масса ужесточений:

Проект Постановления Правительства РФ 29 мая 2019 года №4707п-П13 – 117 страниц изменений в НК РФ (в т.ч. «естественная смерть» ЕНВД и ПСН – выгонят на «классику»);

– 117 страниц изменений в НК РФ (в т.ч. «естественная смерть» ЕНВД и ПСН – выгонят на «классику»); №173-ФЗ от 03.07.2019 г. – тотальный контроль за доходами и расходами граждан и компаний (т.е. каждого посадят «на крючок»);

– тотальный контроль за доходами и расходами граждан и компаний (т.е. каждого посадят «на крючок»); Поправки в №115-ФЗ от 07.08.2001 г. + десятки методических рекомендаций ЦБ РФ – любого бизнесмена и «физика» можно объявить террористом, заблокировать его счета и разорить бизнес (больше 200 критериев на любой вкус);

+ десятки методических рекомендаций ЦБ РФ – любого бизнесмена и «физика» можно объявить террористом, заблокировать его счета и разорить бизнес (больше 200 критериев на любой вкус); Постановление Правительства от 25 июня 2019 года №807 – тотальная маркировка и убийство «серого» импорта (эксперимент, который на 100% будет признан удачным);

– тотальная маркировка и убийство «серого» импорта (эксперимент, который на 100% будет признан удачным); ВС РФ намерен отменить сроки давности по налоговым преступлениям – должников будут прессовать до тех пор, пока они не выплатят все до копейки.

Но есть и хорошая новость: вы можете предотвратить печальные последствия! И стоить это будет сущие копейки в сравнении с возможными потерями в результате ближайшей проверки.

Что нужно сделать?

Внедрить законные методы оптимизации НДС, налога на прибыль, НДФЛ и страховых взносов;

Защитить активы от претензий третьих лиц;

Наладить поток наличности через законные инструменты;

Провести аудит дробления бизнеса по чек-листу из 80 правил и устранить недочеты;

Принять меры против блокировок счетов согласно 15 рекомендациям…

Все эти решения вы получите 3-4 сентября на семинаре Владимира Турова «Как законно снизить налоги, защитить активы и повысить эффективность бизнеса», который пройдет в Москве. Инвестируйте в свою безопасность! Защитите себя от миллионных потерь и начните экономить на 100% легально.

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