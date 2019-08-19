Развлечения, мусор и никакого НДС

Добрый день, друзья.

Новость №1. ФНС разъяснила, как продавцам развлечений не платить НДС. Теперь, чтобы развлечений было больше, продавцов освободили от налога на добавленную стоимость.

«В соответствии с подпунктом 20 пункта 2 статьи 149 Кодекса освобождается от обложения НДС реализация организациями, осуществляющими деятельность в сфере культуры и искусства, входных билетов и абонементов на посещение театрально-зрелищных, культурно-просветительных и зрелищно-развлекательных мероприятий, форма которых утверждена в установленном порядке как бланк строгой отчетности».

Форма указанных бланков строгой отчетности установлена приказом Министерства культуры от 17 декабря 2008 года №257. При этом, коллеги, федеральный закон «О контрольно-кассовой технике» предусматривает применение ККТ предприятиями, принимающими плату за организацию доступа населения к культурно-массовым мероприятиям. Бланки строгой отчетности для целей применения закона приравниваются к кассовому чеку, если он формируется и печатается на ККМ и содержит все необходимые реквизиты, закрепленные в п. 1 ст. 4.7 №54-ФЗ «О контрольно-кассовой технике». Принимая оплату от физлиц за вышеназванные билеты, предприятие вправе применять освобождение от НДС при выдаче документов в одной из следующих комплектаций.

Бланк строгой отчетности соответствующий требованиям закона О ККТ Билет в соответствии с приказом 257 и чек или бланк строгой отчетности согласно закону О ККТ.

При безналичных расчетах компаний и ИП за билеты, кроме платы с использованием электронной системы платежей, продавцы освобождаются от НДС. При условии, что они предоставят клиенту или бланк строгой отчетности, удовлетворяющий требованиям закона О ККТ, или билет по установленной приказом форме 257. Если организация заплатила по безналу, то билета достаточно. Т.е. левых билетов теперь не будет, перепродавать левые билеты запретили и прочее. Ребят, хорошая новость, реально. Другое дело, что, по моему мнению, присутствует жуткая хаотичность с НДС.

Недавно депутаты приняли закон: НДС на пальмовое масло повысили до 20%. При этом НДС на ягоды снизили до 10%. Ребят, ну это бардак полный. НДС должен быть единый: 10% для всех. Точка. Не должно быть нулевой ставки, не должно быть 20%, потому что НДС убивает экономику, он душит все и вся. Сделайте единый НДС, и все будет нормально. Страна вздохнет, и экономика резко пойдет вверх.

Новость №2. Правительство РФ предложило поправки в законопроект «О налоговых льготах». И теперь налоговые льготы будут получать операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами. Законопроект предусматривает освобождение от НДС операции по реализации услуг данных организаций, которые занимаются твердыми коммунальными отходами. То есть раньше те, кто занимались мусором, платили НДС. А теперь у нас пришли «правильные ребята», которые знают, как заниматься мусором, и государство их решило освободить от НДС. Эта льгота будет применяться к услугам, в отношении которых орган регулирования тарифов утвердил предельный единый тариф на услуги регионального оператора по обращению с ТКО.

Новость №3. Бланки строгой отчетности теперь у нас формирует любая модель ККТ. «Таким образом, бланк строгой отчетности (далее — БСО) может быть сформирован любой моделью ККТ, а не только той ККТ, которая включена в реестр ККТ в качестве автоматизированной системы для бланков строгой отчетности». Это письмо ФНС от 13 июня 2019 года № ЕД-4-20/11437.

Если говорить серьезно, то, несмотря на все эти восхитительные вещи, 3-4 сентября, когда я буду проводить семинар, я там действительно буду давать огромное количество решений. Поэтому перестаньте все мазать черным цветом, давайте, вылезайте из апатии. Перестаньте думать то, что вас это не коснется и удастся отсидеться. Поверьте мне, я знаю, что отсидеться не удастся никому. И лучше уже встретить лицом к лицу все эти трудности: и себя защитить, и активы, и иметь законную наличку, и налоги снизить, и дробление скорректировать. Огромное количество решений.

Жду ваших лайков, комментариев и подписывайтесь на мой канал и приходите на семинары – там вы получите действительно работающие решения. Я их привожу уже черт знает, сколько лет. И слава богу, мы нашли, тот путь, который является для вас максимально эффективным. Так что увидимся на семинаре 3-4 сентября.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.