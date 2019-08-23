Налоговики проводят допросы в подъездах

Как получить на допросе нужную информацию? «Нужную» – значит ту, которую мы хотим услышать, чтобы подтвердить свои фантазии. Без криминала и по закону, ведь мы не отморозки, а сотрудники ИФНС. Схема проста: застать в врасплох и вывести на чистую воду. Когда человек спешит и нервничает, он готов сказать все, что угодно, лишь бы отстали. А если добавить к неудобной обстановке психологическое давление… Принцип такой:
А) Время – самый дорогой ресурс. Оно настолько ценно для директоров, что вся жизнь расписана буквально по минутам. Их время – это деньги. Большие деньги. Поэтому выбираем самый неловкий момент.
Б) Дома стены помогают, в офисе тоже. Поэтому нападаем на «жертву», когда она будет вне зоны комфорта (общественный туалет и прием у врача – не в счет, хотя…).
В) Представьте, что вы тигр. Давите и ставьте ультиматумы… Обрисовывайте нищее будущее с коммуналкой, тараканами и истериками жены. Или без жены. Ведь ей такой неудачник не нужен. Одиночество, безденежье… Кролик загнан в угол.
Кролик, он же жертва, он же налогоплательщик, заговорит. Еще как заговорит. Признается даже в том, чего не совершал. Особенно, если на такие спецоперации взять парня из полиции.
Думаете, это похоже на американский детектив и не по-русски? Вы заблуждаетесь. Похожий сюжет развивался в прекрасной Казани: Постановление АС Поволжского округа №Ф06-49618/2019 от 08.08.2019 года по делу №А65-29058/2018.
Камеральная проверка. Инспекция доначислила 2 миллиона недоимок, пеней и штрафов. Основание: нереальность хозяйственных операций с одним из контрагентов. Инспекторы утверждали, мол, документов не хватает, 1 человек в штате, имущества-транспорта нет, открыт всего лишь один расчетный счет… Ну, логика понятна: 1 мужик с двумя руками и ногами не может вести бизнес. Разорвется. Кишка тонка.
Но одними «логическими соображениями» в суде тяжело оперировать. Сами подумайте, я обвиняю соседа в том, что он вор-рецидивист. Из аргументов: «Он безработный, взгляд хитрый. И друг его сидит в тюряге». Разве это доказывает вину? Сотрудники ИФНС это понимают, поэтому одновременно с внешними характеристиками и личной неприязнью ищут неопровержимые факты.
Искали. Нашли. Но мало, и не в пользу государства. Им (инспекторам) оказалось мало наличия всех подтверждающих документов. Им оказалось мало наличия допуска к СРО. Им даже оказалось мало подрядчиков, которых контрагент привлекал по договорам ГПХ. Как так – они «настоящие»? Живы-здоровы, все рассказали и показали.
И вот тут началось самое интересное. Инспектор с полицейским застали директора контрагента врасплох. Они думали, что он массовый, и с него можно вытрясти «нужные слова». А он оказался приличным инженером с высшим образованием. Застали не в туалете и не на приеме у стоматолога, а в подъезде дома.
И в самое неподходящее время, когда тот опаздывал на поезд. Запуганный гендир, понимая, что каждая минута на счету, и в страхе перед тиграмисотрудниками, признался: «Компания не моя. Не управлял. Не подписывал. Не помню, не знаю». Лишь бы отстали. Лишь бы поезд не ушел.
«На вопрос суда, в связи с чем были даны иные показания при допросе налоговым органом, чем даны в судебном заседании, свидетель пояснил, что представитель налогового органа в сопровождении сотрудника полиции задержали его в подъезде дома, где он фактически проживал и провели допрос, когда он опаздывал на поезд, в связи с чем на вопросы были даны иные показания поскольку он торопился и опаздывал на поезд; также сотрудники полиции пригрозили и сказали, что снимут с поезда».
А теперь вернемся к вопросу: чем прекрасен этот допрос в подъезде? Тем и прекрасен, что суд такой допрос не засчитал: 1:0 в пользу налогоплательщика. Судьи трех инстанций критически отнеслись к такому сбору доказательств. Но всегда ли время, место и психологические моменты могут сработать в пользу налогоплательщиков? Или это единичный случай, и бизнесмену повезло, что его контрагент набрался смелости прийти в суд и опровергнуть показания в подъезде?
Денис Морозов, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:
И у налоговых органов, и у следственных органов (полиции) вышеуказанное мероприятие называется одинаково – «Допрос свидетелей». Но вот последствия могут быть очень разные. Если вы приукрасили свой рассказ у налогового инспектора, может грозить штраф. Если у следователя, то «выдумщику» может грозить уголовная ответственность.
Конечно, проверяющие при проведении допроса преследуют цель доказать правонарушение налогоплательщика. Легче всего добиться «нужных показаний», когда допрашиваемый находится в состоянии стресса. Именно так и произошло с героем этого дела. Мало того, что в подъезде, так еще и в присутствии полицейского. Налоговые органы уже давно поняли, что при виде человека в погонах, граждане становятся более сговорчивые, поэтому не стесняются пользоваться данными методами.
Наш герой, подписав протокол, в котором отказался от руководства обществом, совершил ошибку, которая могла привести не только к доначислениям заказчику, но и к уголовной ответственности за создание фирмы однодневки (ст. 173.2 УК РФ до двух лет лишения свободы).
Как же следовало поступить нашему герою в такой ситуации?
- Не спешить давать показания. Вспомнить ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь. Сошлитесь, что не готовы давать показания сейчас, но после консультации со специалистом, обязательно ответите на все вопросы проверяющих.
- Если настаивают на дачу незамедлительных ответов, воспользуйтесь 51 статьей Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников. И налоговики, и полицейские обязаны сообщить вам о данном праве.
- В дальнейшем, уже в спокойной обстановке, проанализируйте, почему именно вам задают данные вопросы, и как стоит отвечать с наименьшими последствиями и для вас и вашего бизнеса.
Если бы герой этого дела воспользовался данными советами, скорее всего, налоговый спор разрешился на стадии досудебного урегулирования.
Автор поста: Наталья Нагорнова, главный редактор "Блога о налогах Владимира Турова"