Налоговики проводят допросы в подъездах

Как получить на допросе нужную информацию? «Нужную» – значит ту, которую мы хотим услышать, чтобы подтвердить свои фантазии. Без криминала и по закону, ведь мы не отморозки, а сотрудники ИФНС. Схема проста: застать в врасплох и вывести на чистую воду. Когда человек спешит и нервничает, он готов сказать все, что угодно, лишь бы отстали. А если добавить к неудобной обстановке психологическое давление… Принцип такой:

А) Время – самый дорогой ресурс. Оно настолько ценно для директоров, что вся жизнь расписана буквально по минутам. Их время – это деньги. Большие деньги. Поэтому выбираем самый неловкий момент.

Б) Дома стены помогают, в офисе тоже. Поэтому нападаем на «жертву», когда она будет вне зоны комфорта (общественный туалет и прием у врача – не в счет, хотя…).

В) Представьте, что вы тигр. Давите и ставьте ультиматумы… Обрисовывайте нищее будущее с коммуналкой, тараканами и истериками жены. Или без жены. Ведь ей такой неудачник не нужен. Одиночество, безденежье… Кролик загнан в угол.

Кролик, он же жертва, он же налогоплательщик, заговорит. Еще как заговорит. Признается даже в том, чего не совершал. Особенно, если на такие спецоперации взять парня из полиции.

Думаете, это похоже на американский детектив и не по-русски? Вы заблуждаетесь. Похожий сюжет развивался в прекрасной Казани: Постановление АС Поволжского округа №Ф06-49618/2019 от 08.08.2019 года по делу №А65-29058/2018.

Камеральная проверка. Инспекция доначислила 2 миллиона недоимок, пеней и штрафов. Основание: нереальность хозяйственных операций с одним из контрагентов. Инспекторы утверждали, мол, документов не хватает, 1 человек в штате, имущества-транспорта нет, открыт всего лишь один расчетный счет… Ну, логика понятна: 1 мужик с двумя руками и ногами не может вести бизнес. Разорвется. Кишка тонка.

Но одними «логическими соображениями» в суде тяжело оперировать. Сами подумайте, я обвиняю соседа в том, что он вор-рецидивист. Из аргументов: «Он безработный, взгляд хитрый. И друг его сидит в тюряге». Разве это доказывает вину? Сотрудники ИФНС это понимают, поэтому одновременно с внешними характеристиками и личной неприязнью ищут неопровержимые факты.

Искали. Нашли. Но мало, и не в пользу государства. Им (инспекторам) оказалось мало наличия всех подтверждающих документов. Им оказалось мало наличия допуска к СРО. Им даже оказалось мало подрядчиков, которых контрагент привлекал по договорам ГПХ. Как так – они «настоящие»? Живы-здоровы, все рассказали и показали.

И вот тут началось самое интересное. Инспектор с полицейским застали директора контрагента врасплох. Они думали, что он массовый, и с него можно вытрясти «нужные слова». А он оказался приличным инженером с высшим образованием. Застали не в туалете и не на приеме у стоматолога, а в подъезде дома.

И в самое неподходящее время, когда тот опаздывал на поезд. Запуганный гендир, понимая, что каждая минута на счету, и в страхе перед тиграмисотрудниками, признался: «Компания не моя. Не управлял. Не подписывал. Не помню, не знаю». Лишь бы отстали. Лишь бы поезд не ушел.

«На вопрос суда, в связи с чем были даны иные показания при допросе налоговым органом, чем даны в судебном заседании, свидетель пояснил, что представитель налогового органа в сопровождении сотрудника полиции задержали его в подъезде дома, где он фактически проживал и провели допрос, когда он опаздывал на поезд, в связи с чем на вопросы были даны иные показания поскольку он торопился и опаздывал на поезд; также сотрудники полиции пригрозили и сказали, что снимут с поезда».

А теперь вернемся к вопросу: чем прекрасен этот допрос в подъезде? Тем и прекрасен, что суд такой допрос не засчитал: 1:0 в пользу налогоплательщика. Судьи трех инстанций критически отнеслись к такому сбору доказательств. Но всегда ли время, место и психологические моменты могут сработать в пользу налогоплательщиков? Или это единичный случай, и бизнесмену повезло, что его контрагент набрался смелости прийти в суд и опровергнуть показания в подъезде?

Денис Морозов, юрист и налоговый консультант «Туров и партнеры»:

И у налоговых органов, и у следственных органов (полиции) вышеуказанное мероприятие называется одинаково – «Допрос свидетелей». Но вот последствия могут быть очень разные. Если вы приукрасили свой рассказ у налогового инспектора, может грозить штраф. Если у следователя, то «выдумщику» может грозить уголовная ответственность.

Конечно, проверяющие при проведении допроса преследуют цель доказать правонарушение налогоплательщика. Легче всего добиться «нужных показаний», когда допрашиваемый находится в состоянии стресса. Именно так и произошло с героем этого дела. Мало того, что в подъезде, так еще и в присутствии полицейского. Налоговые органы уже давно поняли, что при виде человека в погонах, граждане становятся более сговорчивые, поэтому не стесняются пользоваться данными методами.

Наш герой, подписав протокол, в котором отказался от руководства обществом, совершил ошибку, которая могла привести не только к доначислениям заказчику, но и к уголовной ответственности за создание фирмы однодневки (ст. 173.2 УК РФ до двух лет лишения свободы).

Как же следовало поступить нашему герою в такой ситуации?

Не спешить давать показания. Вспомнить ч. 1 ст. 48 Конституции РФ, согласно которой каждый имеет право на квалифицированную юридическую помощь. Сошлитесь, что не готовы давать показания сейчас, но после консультации со специалистом, обязательно ответите на все вопросы проверяющих. Если настаивают на дачу незамедлительных ответов, воспользуйтесь 51 статьей Конституции РФ, согласно которой никто не обязан свидетельствовать против себя и близких родственников. И налоговики, и полицейские обязаны сообщить вам о данном праве. В дальнейшем, уже в спокойной обстановке, проанализируйте, почему именно вам задают данные вопросы, и как стоит отвечать с наименьшими последствиями и для вас и вашего бизнеса.

Если бы герой этого дела воспользовался данными советами, скорее всего, налоговый спор разрешился на стадии досудебного урегулирования.

Автор поста: Наталья Нагорнова, главный редактор "Блога о налогах Владимира Турова"