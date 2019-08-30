Как налоговики готовятся к проверкам

Добрый день, уважаемые коллеги.

Я уже не первый раз ссылаюсь на госпожу Селянину. Это советник государственной гражданской службы РФ 3-го класса. И вот она выпустила очередную довольно интересную статью, которую рекомендую прочитать каждому, кто работает на классической системе налогообложения.

Эта статья, называется «Необоснованная налоговая выгода: выездные проверки проходят по-новому». Она может иметь отношение к любому бизнесмену, работающему в основном на классической системе налогообложения. Соответственно, вы будете знать, как этих проверок избежать.

Итак, Селянина пишет: «За последний год практически отсутствует судебная практика по необоснованной налоговой выгоде, полученной путем использования недобросовестных контрагентов и установленной в рамках выездных налоговых проверок. Если суды и проходят, то они в основном касаются доначислений налогов или отказа в возмещении НДС по камеральным проверкам». И дальше госпожа Селянина объясняет, почему такое происходит.

И она говорит о том, что изменился отбор налогоплательщиков для выездной налоговой проверки. Теперь отбором и анализом занимаются не только сотрудники инспекции, но и территориальное управление. На самом деле, об этом было известно еще несколько лет назад.

Тем не менее, знайте: именно территориальные управления имеют полный доступ к данным налоговой инспекции и к данным налогоплательщиков. «Процесс анализа деятельности организаций и ИП для ВНП инспекциями полностью контролируется вышестоящими налоговыми органами. Шестьдесят процентов налогоплательщиков, включаемых в план проведения ВНП, рекомендованы территориальными УФНС или ФНС РФ».

При этом, перед тем как прийти к вам на проверку, проходит защита плана выездной налоговой проверки в УФНС, причем в несколько этапов.

«На каждом этапе дорабатываются все предложения и указания управлений, проводятся дополнительные предпроверочные мероприятия:

осмотры;

опросы;

встречные проверки;

анализ банковских выписок;

анализ 90 процентов контрагентов налогоплательщика, контрагентов первого звена и последующих звеньев;

выявляются взаимозависимые лица;

анализируется бухгалтерская и налоговая отчетность;

анализируются работники организаций и ИП, доходы и имущество руководящего состава;

проводится полный анализ аналогичных налогоплательщиков…»

Также тщательно анализируется платежеспособность налогоплательщиков. Все имущество подвергается анализу, а также активы, запасы и т.д. Для чего? Чтобы потом была возможность быстро взыскать по результатам выездной налоговой проверки недоимки, пени и штрафы.

Одновременно с этим все выездные налоговые проверки при установлении получения необоснованной налоговой выгоды с участием фирм-однодневок проводятся совместно с правоохранительными органами. Естественно, когда присутствуют правоохранительные органы, возможностей у налоговиков становится в разы больше. Потому что правоохранительные органы могут и прослушивать, и просматривать, и переписку читать, и проводить допросы, осмотры, экспертизы и прочее. Здесь результативность, конечно, резко вырастает.

«Увеличилось количество проверяющих, которые участвуют в проверке. Компетентность сотрудников отделов ВНП только растет. ФНС РФ разрабатывает новые внутренние инструкции и регламенты для поднятия результативности ВНП.

С принятием статьи 54.1 НК РФ по таким формальным признакам, как отсутствие сотрудников или материально-технической базы, адрес массовой регистрации, непроявление должной осмотрительности, не считают контрагента неблагонадежным. Все эти признаки идут как сопутствующие».

Также Селянина пишет:

«Отрабатываются все звенья и участники этих схем. Со стороны налоговой инспекции проводится колоссальная работа по сбору доказательной базы. Привлекаются все источники, как внутренние (федеральная база), так и внешние (Интернет, печатные издания, сведения из любых государственных структур, жалобы, видео с камер наблюдения, показания свидетелей, бывших сотрудников и т.д.). Все проведенные мероприятия налогового контроля тщательно отслеживают территориальные УФНС и ФНС РФ, которые дают соответствующие указания для дальнейших действий.

Отделы досудебного урегулирования — как на местах в инспекциях, так и в УФНС — проверяют законность собранной информации, сроки документов, правильность оформления материалов проверки. Если у УФНС будут признаки малейшего сомнения, что ВНП проведена с нарушениями, доказательной базы недостаточно, что при обращении проверяемого налогоплательщика в суд инспекция проиграет, акт и решение ВНП просто не будут пропущены. Поэтому проверки проводятся так тщательно, что у проверяемого лица не остается никаких аргументов и поводов для обращения в суд по обжалованию решений налоговой инспекции».

Вообще, конечно, если ее почитать, то прямо волосы шевелиться начинают. На самом деле, коллеги, не все так страшно, как она рисует.

«Возвращаясь к теме совместных проверок: если налоговая инспекция не имеет права предоставлять суду дополнительную информацию, не указанную в акте ВНП, то правоохранительные органы делать это вправе, что может быть неприятным сюрпризом для налогоплательщика».

Концовка мне особенно нравится: «Руководство инспекций и УФНС всегда готово идти навстречу и не доводить до судебных процессов, которые могут растянуться на годы. Если проверяемые налогоплательщики признают свою вину, готовы уплатить начисленные налоги, им снижают штрафные санкции до нуля, предоставляют график погашения недоимки по налогам, чтобы не блокировать расчетные счета или не накладывать арест на имущество. Результатом этих трудов и является снижение судебной практики по налоговым спорам и рост доначислений в бюджет».

Знаете, из этой статьи госпожи Селяниной следует, что выхода нет, что шансов у налогоплательщиков нет. Что если уже пришли с выездной проверкой и доначислили, например, 100 млн рублей, то, типа, если хочешь, чтобы мы тебе штрафы снизили до нуля (а со 100 млн рублей 20% штраф – цифра довольно приличная), то, типа, плати недоимку 100 млн рублей, пеню еще миллионов 15-20, и мы тебе штраф простим.

Коллеги, фильтруйте все это, пожалуйста. У меня есть несколько самых последних примеров работы моих сотрудников. Кстати, когда я сказал про 100 млн рублей, это был конкретный пример. Моим специалистам удалось снизить доначисления со 100 млн до 5 млн рублей. А дальше судиться будем. Согласитесь. И таких примеров у меня достаточно много.

Общий вывод следующий. Исходя из письма Селяниной Ж.С., советника государственной гражданской службы РФ 3-го класса, все должны поднять лапы и идти сдаваться. Нет, нет и нет. Другое дело, что чем раньше вы подключите специалистов, тем лучше.

Мой вам добрый совет: не слушайте, что вам говорят об этом в налоговой инспекции. Боритесь до конца. Бейтесь до конца. Судитесь до конца. Подчеркиваю: опыт работы моих компаний показывает, что все эти доначисления удается снизить на этапе вынесения решений налоговой инспекции, при рассмотрении выездной налоговой проверки, а также на этапе апелляции. Снизить, внимание, в 2 – 20 раз! Я абсолютно не шучу. А уже дальше там будет заниматься мой отдел судебной защиты, если дело дойдет до суда.

Поэтому, ребят, любые подобные сообщения надо фильтровать. Но, в первую очередь, научитесь работать с минимальными налогами, не нарушая законов. Об этом я много говорю на каждом своем семинаре. Приходите, я научу, как работать легально, чтобы, с одной стороны, вы не разорились и обеспечили безопасность своих активов.

А с другой стороны, работали при этом с прибылью и не велись на подобные разъяснения со стороны ФНС России.

Спасибо, коллеги, удачи в делах и увидимся на следующем семинаре.