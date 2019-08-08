Необоснованная налоговая выгода: выездные проверки проходят по-новому

За последний год практически отсутствует судебная практика по необоснованной налоговой выгоде, полученной путем использования недобросовестных контрагентов и установленной в рамках выездных налоговых проверок. Если суды и проходят, то они в основном касаются доначислений налогов или отказа в возмещении НДС по камеральным проверкам. Связано это с принятием Федерального закона от 18.07.2017 № 163-ФЗ, а именно внесением в НК РФ статьи 54.1. После этих изменений полностью поменялись принципы проведения выездных налоговых проверок (ВНП), способы сбора доказательной базы, как в рамках предпроверочного анализа, так и в рамках самих проверок. Что же изменилось?

Изменился отбор налогоплательщиков для выездной проверки

Анализом и отбором занимаются не только сотрудники инспекции, но и территориальные управления. УФНС имеет полный доступ к данным инспекций и налогоплательщиков. Процесс анализа деятельности организаций и ИП для ВНП инспекциями полностью контролируется вышестоящими налоговыми органами. Шестьдесят процентов налогоплательщиков, включаемых в план проведения ВНП, рекомендованы территориальными УФНС или ФНС РФ.

Все про защиту при выездных проверках узнаете в онлайн-курсе «Клерка». Тем, кто купит курс до 15 августа, мы дадим скидку 30 процентов. Курс будет стоить не 5500 руб., а 3850 руб. Правда, таких скидочных тарифов у нас только 30. Успейте забрать.

Защита плана ВНП в УФНС проходит в несколько этапов. На каждом этапе дорабатываются все предложения и указания управлений, проводятся дополнительные предпроверочные мероприятия:

осмотры;

опросы;

встречные проверки;

анализ банковских выписок;

анализ 90 процентов контрагентов налогоплательщика, контрагентов первого звена и последующих звеньев;

выявляются взаимозависимые лица;

анализируется бухгалтерская и налоговая отчетность;

анализируются работники организаций и ИП, доходы и имущество руководящего состава;

проводится полный анализ аналогичных налогоплательщиков.

Также тщательно анализируется платежеспособность налогоплательщиков, все имущество, активы, запасы, так как важным фактом является взыскание налогов, пеней и штрафов, начисленных во время ВНП. Если налогоплательщик включен в план ВНП, то у него уже установлены нарушения, по которым в большей части собраны доказательства и определена сумма доначислений.

Выездные проверки проводятся совместно с правоохранительными органами

Все ВНП — при установлении получения необоснованной налоговой выгоды с участием фирм-однодневок — проводятся совместно с правоохранительными органами. Это прокуратура, следственный комитет, оперативно-разыскная часть и т.д. Сотрудники данных ведомств из своих источников и своими методами получают информацию о незаконной деятельности налогоплательщиков.

У них больше полномочий и прав, чем у налоговых инспекторов. Они могут прослушивать телефонные переговоры лиц, участвующих в незаконных схемах ухода от налогов, вести скрытую видеосъемку, запрашивать сведения о личной переписке в социальных сетях, изымать предметы и вещи, если они являются доказательством совершенных нарушений.

Согласно судебной практике, к примеру, за 2017 год, суды чаще вставали на сторону налоговиков, если проверки были совместные и большинство мероприятий налогового контроля (осмотры, допросы, экспертизы) проводили именно правоохранительные органы. К тому же уже во время проверки они могут возбудить уголовное дело по налоговым правонарушениям.

Изменился порядок проведения выездных проверок

Увеличилось количество проверяющих, которые участвуют в проверке. Компетентность сотрудников отделов ВНП только растет. ФНС РФ разрабатывает новые внутренние инструкции и регламенты для поднятия результативности ВНП.

С принятием статьи 54.1 НК РФ по таким формальным признакам, как отсутствие сотрудников или материально-технической базы, адрес массовой регистрации, непроявление должной осмотрительности, не считают контрагента неблагонадежным. Все эти признаки идут как сопутствующие.

Если выявлены схемы ухода от налогов, вывода денежных средств, формального документооборота для увеличения расходов, они раскручиваются до конца, до конечного получателя, то есть до проверяемого налогоплательщика. Отрабатываются все звенья и участники этих схем. Со стороны налоговой инспекции проводится колоссальная работа по сбору доказательной базы. Привлекаются все источники, как внутренние (федеральная база), так и внешние (Интернет, печатные издания, сведения из любых государственных структур, жалобы, видео с камер наблюдения, показания свидетелей, бывших сотрудников и т.д.). Все проведенные мероприятия налогового контроля тщательно отслеживают территориальные УФНС и ФНС РФ, которые дают соответствующие указания для дальнейших действий.

Отделы досудебного урегулирования — как на местах в инспекциях, так и в УФНС — проверяют законность собранной информации, сроки документов, правильность оформления материалов проверки. Если у УФНС будут признаки малейшего сомнения, что ВНП проведена с нарушениями, доказательной базы недостаточно, что при обращении проверяемого налогоплательщика в суд инспекция проиграет, акт и решение ВНП просто не будут пропущены. Поэтому проверки проводятся так тщательно, что у проверяемого лица не остается никаких аргументов и поводов для обращения в суд по обжалованию решений налоговой инспекции.

Возвращаясь к теме совместных проверок: если налоговая инспекция не имеет права предоставлять суду дополнительную информацию, не указанную в акте ВНП, то правоохранительные органы делать это вправе, что может быть неприятным сюрпризом для налогоплательщика.

Не в интересах налоговой службы судиться с налогоплательщиками. Руководство инспекций и УФНС всегда готово идти навстречу и не доводить до судебных процессов, которые могут растянуться на годы. Если проверяемые налогоплательщики признают свою вину, готовы уплатить начисленные налоги, им снижают штрафные санкции до нуля, предоставляют график погашения недоимки по налогам, чтобы не блокировать расчетные счета или не накладывать арест на имущество. Результатом этих трудов и является снижение судебной практики по налоговым спорам и рост доначислений в бюджет.