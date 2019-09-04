Агент, наличка и ККМ: хорошее письмо ФНС для бухгалтеров

Добрый день, уважаемые коллеги.

Это письмо ФНС нужно вашему бухгалтеру, если вы после моих семинаров или самостоятельно, используете для оптимизации налогов договоры поручения, или договоры комиссии, или агентские договоры. И особенно это письмо будет полезно тем, кто принимает наличку через контрольно-кассовые машины, действуя, например, в интересах комитента или принципала.

Я благодарю чиновника Егорова, действительного государственного советника РФ 2-го класса. Вообще, Егоров молодец, я его уважаю. Егоров много хороших писем подписывает, разъясняющих, помогающих. Короче. Письмо ФНС России от 27 июня 2019 года №ЕД-4-20/12565 «О направлении методических рекомендаций». Речь идет о том, как комиссионер может продавать товары собственные и чужие, или как агент может продавать товары собственные или чужие.

И чем мне нравится Егоров, так это тем, что он действительно помогает. Он на примере все это разжевывает, мол, ООО «Ромашка», ИНН такой-то, продал такой-то товар… Дальше Егоров показывает даже, как чек формировать, что в нем должно быть, какие проводки делать. Короче, Егорову респект. В очередной раз искренне восхищаюсь этим парнем и его желанием, несмотря на то, что он чиновник и замначальника ФНС России, все-таки как-то помочь бизнесменам. Дорогой Даниил Егоров, спасибо вам огромное. Есть же все-таки нормальные чиновники у нас. Коллеги, используйте это письмо. Оно действительно хорошее.

Спасибо. Удачи в делах.