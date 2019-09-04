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Владимир Туров

Агент, наличка и ККМ: хорошее письмо ФНС для бухгалтеров

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Добрый день, уважаемые коллеги.

Это письмо ФНС нужно вашему бухгалтеру, если вы после моих семинаров или самостоятельно, используете для оптимизации налогов договоры поручения, или договоры комиссии, или агентские договоры. И особенно это письмо будет полезно тем, кто принимает наличку через контрольно-кассовые машины, действуя, например, в интересах комитента или принципала.

Я благодарю чиновника Егорова, действительного государственного советника РФ 2-го класса. Вообще, Егоров молодец, я его уважаю. Егоров много хороших писем подписывает, разъясняющих, помогающих. Короче. Письмо ФНС России от 27 июня 2019 года №ЕД-4-20/12565 «О направлении методических рекомендаций». Речь идет о том, как комиссионер может продавать товары собственные и чужие, или как агент может продавать товары собственные или чужие.

И чем мне нравится Егоров, так это тем, что он действительно помогает. Он на примере все это разжевывает, мол, ООО «Ромашка», ИНН такой-то, продал такой-то товар… Дальше Егоров показывает даже, как чек формировать, что в нем должно быть, какие проводки делать. Короче, Егорову респект. В очередной раз искренне восхищаюсь этим парнем и его желанием, несмотря на то, что он чиновник и замначальника ФНС России, все-таки как-то помочь бизнесменам. Дорогой Даниил Егоров, спасибо вам огромное. Есть же все-таки нормальные чиновники у нас. Коллеги, используйте это письмо. Оно действительно хорошее.

Спасибо. Удачи в делах.