Коррупции придет конец?

Добрый день, коллеги.

Несколько депутатов Госдумы решили победить коррупцию в РФ и всех коррупционеров упрятать за решетку. И забрать у них награбленное в доход государства. Они внесли 2 законопроекта, и мы их сейчас с вами рассмотрим. Итак, проект Федерального Закона №757818-7 и проект №757870-7 в Госдуму РФ внесли: С.М. Миронов, О.Н. Епифанова, М.В. Емельянов, В.К. Гартунг, И.А. Аннанских, Е. Г. Дропеко, А.А. Ремесков, А.В. Чипой, О.А. Нилов, О.А. Николаев, В.В. Белоусов, В.Г. Газаев, А.Н. Грешневиков, С.И. Крючеком, Г.С. Омаров, Н.И. Рыжак, Ф.С. Тумусов, А.В. Терентьев, О.В. Шеин.

Как же они собираются победить коррупцию? Теперь в УК РФ появится ст. 290.1, которая будет называться «Незаконное обогащение». Этой статьей вносится градация:

значительное превышение стоимости активов должностного лица над размером его законных доходов;

крупное превышение стоимости активов, которые есть у этого физического лица или у членов семьи над размером его официальных доходов.

Значительным превышением в настоящей статье признается превышение стоимости активов должностного лица над размером законных доходов такого лица на сумму более 5 млн рублей. А незаконным обогащением в крупном размере признается 10 млн рублей. То есть, если у него активов или у его членов семьи больше всего-навсего на 10 млн рублей над официальными доходами, то это уже будет крупным размером.

А что же у нас подпадает под активы? И какое будет наказание? «Под активами в настоящей статье понимаются объекты недвижимости, транспортные средства, ценные бумаги, иное имущество, принадлежащее должностному лицу или используемое им, а также обязательства имущественного характера такого лица».

Теперь перейдем к срокам наказания. А кто является должностными лицами? «Должностными лицами в настоящей статье признаются лица, обязанные в соответствии с законодательством Российской Федерации представлять представителю нанимателя (работодателю) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера».

А что у нас будет теперь законным и что будет незаконным доходом? «Под законными доходами в настоящей статье понимаются доходы, сведения о которых в соответствии с законодательством Российской Федерации представляются должностным лицом (лицом, претендующим на занятие должности) представителю нанимателя (работодателю)». То есть, если ты все задекларировал, твои доходы являются законными, если не задекларировал, они являются незаконными. Ну, и плюс наверно, будут оценивать еще и источники доходов.

Так вот, какое же теперь наказание против подобных коррупционеров, коллеги? Если у чиновника стоимость его активов (активы – это недвижка, ценные бумаги, транспортное средство и любое иное имущество) превышают на 5 млн рублей, чем те деньги, которые он задекларировал, то в этом случае такого чиновника накажут штрафом в размере до пятикратной суммы незаконного обогащения, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет. Или, вместо пятикратного штрафа, лишением свободы на срок до 2 лет со штрафом в размере не менее ? суммы незаконного обогащения.

За то же деяние, совершенное лицом, занимающим государственную должность или государственную должность субъекта РФ (или если это глава местного самоуправления), будет штраф до десятикратной суммы незаконного обогащения с лишением права занимать эту должность на срок до 3 лет. Или другой вариант наказания – лишение свободы на срок до 3 лет со штрафом в размере не менее 2/3 суммы незаконного обогащения. То есть либо десятикратный штраф либо три года отсидел и 2/3 у тебя активов отняли.

Идем дальше. Деяние, предусмотренное частями 1 и 2 настоящей статьи, совершенные в крупном размере (если у него активов на 10 млн больше, чем размер легальных доходов) наказывается лишением свободы на срок от 2 до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2 до 3 лет. И со штрафом в размере двукратной суммы незаконного обогащения.

А если деяния, совершенные в особо крупном размере, то в этом случаен этого человека накажут лишением свободы на срок от 5 до 7 лет со штрафом в размере пятикратной суммы незаконного обогащения.

У меня вопрос к вам. Как вы считаете, если этот закон принять и если разрешить этому закону действовать за прошлые десятилетия, у нас в России останутся хоть какие-то чиновники на свободе или нет? Или нам придется тогда новых руководителей искать? Выскажитесь, пожалуйста, под этим роликом.

Также вносятся изменения в КоАП для коррупционеров, но тут пока наказание маленькое. Допустим, у него превышение не на 5 млн рублей, а на 1 млн, тогда он будет отвечать по КоАП. И вот здесь как раз уже и дети упоминаются, и члены семьи и т.д… Лица, занимающие должности, указанные в ч.1, обязаны предоставлять сведения о своих доходах, расходах, супругов, детей. В эти доходы-расходы необходимо включать всех, а прокуроры должны будут эти сведения проверять, в т.ч. с помощью силовиков, ОБЭПовцев, СК РФ… С этим все в порядке. Ну и если что-то такое найдут, то либо тогда уголовная статья, либо административная статья. Это будет новая статья 19.35 КоАП.

Коллеги, выскажитесь, пожалуйста, поддерживаете ли вы данные законопроекты или нет? А еще поддерживаете ли вы мою идею сделать так, чтобы эти законопроекты, когда они станут законами, были без сроков давности туда, назад? И в этом случае будет ли у нас в РФ хоть кто-то, кто не сядет? Или нам придется полностью обновить власть? Выскажитесь под этим роликом. По мне, два законопроекта хорошие. Спасибо тем депутатам, которые выступили с законодательной инициативой. Я надеюсь, что это была их инициатива, а не Администрации президента, а с другой стороны, не важно, чья инициатива. Фамилии я их назвал всех. По мне, законы хорошие, они должны быть приняты. Ну и жду ваших комментариев.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.