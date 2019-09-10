Страховые, веб-сайты, УСН: пара разъяснений

Добрый день, коллеги.

Если вы ИП, то вы платите фиксированные страховые взносы и прочее. Но, допустим, вы не обычный предприниматель, который что-то покупает, что-то продает… Допустим вы являетесь адвокатом, медиатором, нотариусом или иным лицом, занимающимся частной практикой, в соответствии с законодательством. И если у вас по разным основаниям страховые немножко разные, то помните: неважно, каковы эти основания, вы все равно платите один страховой взнос. Кому это интересно, почитайте в письме ФНС России от 24 июня 2019 года №БС-4-11/12211.

И второй документ, коллеги. Письмо Минфина от 11 июня 2019 года №03-11-11/42629. Идея такая. Вы вложили деньги в веб-сайт, который вам не принадлежит, но через этот веб-сайт вы будете свои товары, работы, услуги рекламировать. В этом случае расходы на этот веб-сайт вы тоже сможете ставить на затраты. Цитирую: «Таким образом, затраты на оплату заказа по разработке и созданию web-сайта, предназначенного для продвижения услуг на рынке и не принадлежащего на праве собственности налогоплательщику, могут учитываться в составе расходов при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в соответствии с подпунктом 20 пункта 1 статьи 346.16 Кодекса». Спасибо Саакяну, он умница.

Коллеги, а так, что касается, что можно, чего нельзя, я два дня рассказываю на семинарах. Следующий будет 24-25 декабря. Приходите. Там и буклет будет, и про налог на прибыль поговорим, и про НДС, и про страховые, и про НДФЛ, и про имущественные налоги… Поговорим про то, как использовать ИП-шников для оптимизации, как использовать кооперативы, агентов, комиссионеров, что делать в производстве, что делать с переработкой давальческого сырья, как использовать единоличных исполнительных органов. Там я десятки способов буду давать. Я уверен, не пожалеете. Это немножко снизит давление на мозг, и вы сможете больше денег сэкономить.

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Спасибо, ребята, удачи в делах.