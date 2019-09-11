«Недопремии» и «загранки»: Минфин о нюансах с зарплатами

Добрый день, коллеги.

Еще два полезных письма для бизнесменов и бухгалтеров, с помощью которых вы избежите неприятностей.

Письмо Минфина от 3 июля 2019 года №03-03-07/48770. Что можно, а что нельзя ставить на затраты, уменьшая налог на прибыль в части, касающейся оплаты труда. Цитирую, коллеги: «К таким расходам, в частности, могут быть отнесены начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие достижения в труде и иные подобные показатели, а также другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным договором (пункты 2 и 25 статьи 255 НК РФ)».

Дальше он то же самое пишет про тех, кто не состоит в штате организации. И дальше он пишет вот что, коллеги: «Вместе с тем согласно положениям пунктов 21 и 22 статьи 270 НК доходы, формирующие налоговую базу, не могут уменьшаться на затраты в виде расходов на любые виды вознаграждений, предоставляемых руководству или работникам помимо вознаграждений, выплачиваемых на основании трудовых договоров (контрактов), а также в виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специального назначения или целевых поступлений». То есть Смирнов нам говорит, что если эти расходы связаны с оплатой труда, то можешь ставить их на затраты и уменьшать налог на прибыль. Если не связаны с оплатой труда, то на затраты их ставить нельзя.

В таком случае, у меня вопрос к Смирнову. Ну, если мы не имеем права суммы, которые мы потратили вне трудовых отношений, ставить на затраты и уменьшать налог на прибыль, означает ли это, что страховые и НДФЛ мы тогда тоже не платим? Это же не связано с оплатой труда. В таком случае, это выпадает из норм ст. 208 и 210 НК РФ. Такой, ребят, вопрос риторический.

Письмо Минфина от 16 мая 2019 года №03-04-05/35317. Скажу просто, коллеги. Если ваш сотрудник трудоустроен в вашей компании, но он все время находится за границей (больше 183 дней в году), то все равно он считается находящимся внутри страны и НДФЛ будет 13%. Хорошая новость, почему нет. Цитирую: «В случае нахождения сотрудников организации в Российской Федерации более 183 календарных дней в течение 12 месяцев, предшествующих дате получения дохода, такие лица будут признаваться налоговыми резидентами Российской Федерации». Вы скажете: что я противоречу сам себе. Не торопитесь. Дальше. «Выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении работника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами Российской Федерации и относятся к доходам от источников в Российской Федерации».

Может, я ошибаюсь, но из этих двух абзацев я сделал следующий вывод. Конечно, если человек находится больше 183 дней в году в России, то он, конечно, резидент РФ и НДФЛ 13%. Но, исходя из предыдущего абзаца, где написано, что выплаты среднего заработка, производимые российской организацией при направлении работника в служебную командировку, не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ и относятся к доходам от источников РФ. Я считаю, что НДФЛ тоже 13% должен быть, независимо от того, сколько дней в году человек находится за границей. Если он трудоустроен в организации, которая находится в России, и работает на территории России.

Ребят, спасибо и удачи в делах, надеюсь, эта статья пошла вам на пользу. А более подробно про экономию всех налогов, включая НДФЛ, будет на семинаре 24-25 декабря. Давайте будем более оптимистичными. Несмотря на жесткий прессинг, решения все еще есть.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.