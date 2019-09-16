Квартира, земля, налоги: две новости для «физиков с приданым»

Добрый день.

Первая новость. У меня в руках письмо Минфина от 28 июня 2019 года №03-04-05/47629 «Об НДФЛ при продаже квартиры, приобретенной за счет субсидии и материнского (семейного) капитала». Новость, в общем-то, свежая.

Согласно данным всероссийских опросов, 75% граждан РФ говорят о том, что им не хватает денег, чтобы дожить до следующей заработной платы. Это, конечно, ужасно. И здесь экономия каждой копейки для этих людей важна.

Что предлагает Минфин? Цитирую: «Поскольку суммы субсидии и материнского (семейного) капитала, направленные налогоплательщиком на приобретение квартиры, являются расходами налогоплательщика, то при продаже квартиры он имеет право уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на всю сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением данной квартиры».

Это хорошая новость, коллеги. То есть теперь семейный капитал как бы входит в стоимость покупки, и при продаже никакого НДФЛ вы платить не будете. И от себя добавлю: я бы рекомендовал посмотреть еще ст. 217.1 НК РФ. Если вы этой квартирой владели больше 5 лет, то тогда при продаже квартиры вы освобождены от НДФЛ. А так, если я не ошибся в трактовании этого письма, то эта новость считается хорошей. Спасибо Саакяну, заместителю директора департамента тарифно-таможенной политики Министерства финансов.

Вторая новость. Относится ко всем физическим лицам, у кого есть хоть маленький клочок земли. Письмо ФНС России от 10 июня 2019 года №БС-4-21/11156. Если личный участок был предоставлен для личного подсобного хозяйства, садоводства и огородничества, а в результате он используется в предпринимательской деятельности (для перепродажи или выращивания чего-то на продажу), то пока эти участки находятся у вас в собственности, вы будете платить земельный налог по повышенным ставкам.

Так вот, в случае использования земельных участков в коммерческой деятельности, включая перепродажу этих участков, подлежат применению налоговые ставки, устанавливаемые законами субъектов федерации, в пределах до 1,5% от кадастровой стоимости. И при применении пониженной налоговой ставки по земельному участку необходимо учитывать не только категорию земель и вид разрешенного использования земельного участка, но и целевой характер использования таких земель. То есть, если с видом разрешенного использования и категорией земель все в порядке, но по факту вы там все-таки осуществляете какую-то коммерческую деятельность, то тогда придется платить повышенные налоговые ставки.

Конечно, с точки зрения здравого смысла назвать это письмо хорошим я не имею права. Это был бы идиотизм. Но с точки зрения предупреждения физических лиц, чтобы они не вляпались, сама информация для физических лиц будет полезной.

Ну, а для серьезных бизнесменов у меня есть масса хороших новостей о том, как законно экономить НДС, налог на прибыль, страховые, НДФЛ. И как обезопасить активы, иметь законную наличность и т.д. Обо всех этих вещах я буду говорить на ближайшем семинаре 24-25 декабря. Вплоть до того, что я вам расскажу 9 вариантов использования физлиц и ИП-шников для оптимизации налогов. Это только в одном блоке. А там их куча. Короче, все расскажу, начиная от налога на профессиональный доход и заканчивая возможностями или невозможностями экономии НДС для крупных холдингов. Приходите. Не пожалеете.

Спасибо, удачи в делах.