Получил доход в натуральной форме? Плати НДФЛ

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня информация от ФНС России «Доходы в натуральной форме учитываются при расчете НДФЛ». И мне довольно странно, что какие-то бизнесмены еще этого не знают. Если вы ИП на ОСН и вы получили доход в натуральной форме, то с рыночной цены этого дохода вы должны заплатить НДФЛ. Если вы ИП на спецрежиме, например, на упрощенке, и вы получили доход в натуральной форме, то необходимо заплатить либо 6%, либо 15%, в зависимости объекта налогообложения. Почитайте нормы ст. 346.15 со ссылкой на ст. 248, 249, 250 НК РФ, там идет разъяснение.

Аналогичная ситуация на любом спецрежиме. Если вы работаете на ЕНВД + ОСН, но вы получили доход в натуральной форме именно на ЕНВД, ты должны будете заплатить НДФЛ, как будто вы работаете на классике. Ну, и так далее. И налоговики в этом разъяснении абсолютно правы.

В чем здесь суть, коллеги?

«Верховный Суд РФ подтвердил, что Налоговый кодекс Российской Федерации не освобождает индивидуальных предпринимателей от уплаты НДФЛ при получении ими доходов в натуральной форме.

В ходе выездной налоговой проверки было установлено, что индивидуальный предприниматель не включил в налоговую базу доходы в натуральной форме в виде подаренных ему 14 земельных участков.

По итогам экспертизы была установлена рыночная стоимость земельных участков, которую инспекция использовала при доначислении НДФЛ. Инспекция также указала, что предприниматель и даритель земельных участков в близких родственных отношениях не состояли, а значит, предприниматель не имел права воспользоваться освобождением от уплаты НДФЛ по п. 18.1 ст. 217 НК РФ».

Общий вывод следующий: любые доходы в натуральной форме облагаются либо налогом на прибыль, либо НДФЛ, за исключением тех доходов в натуральной форме, которые получены вами как ИП по договорам дарения от родственников. Откройте п. 18.1 ст. 217 НК РФ, почитайте его, там абсолютно ничего сложного. Разберетесь, поймете.

Ну, а как в целом снизить НДФЛ, страховые взносы, налог на прибыль, НДС законно, как уберечься от субсидиарки, как правильно дробить бизнес и т.д – обо всем этом на ближайшем семинаре.

P.S. Я тут вчера в комментах под одной из своих статей читаю: «Почему семинар так дорого стоит?» Дорогие коллеги, эти расходы на семинар будут для вас не расходами, а самой выгодной инвестицией в вашей жизни! То есть кто-то может считать, что это затраты. «Если приду я, директор и бухгалтер, то мы потратим на семинар Турова около 100 тыс. рублей, плюс нам «впарят» инфопродуктов на 100 тыс., плюс перелет и т.д. Общие затраты на троих около 200 тыс. рублей». Это не затраты, это самая выгодная инвестиция, которая принесет вам миллионы рублей. Потому что любой совет из моего семинара в десятки раз окупит те деньги, которые вы потратили на билеты. Знаете, когда человеку грозит либо СИЗО, либо разорение, а он мне парит мозг по поводу того, что стоимость участия слишком высокая, мне хочется сказать: «Брат, семинар не для тебя. Разоряйся». Тех, кто не хочет разориться, жду на ближайшем семинаре.

Спасибо, коллеги, и удачи в делах.