Как налоговики арестовывают счета «физиков»

Добрый день, коллеги!

Давайте обсудим Письмо Минфина «О приостановлении операций по счетам физических лиц в банках по решению налогового органа». Письмо правильное, законное.

Допустим, вы являетесь ИП или в систему вашего бизнеса входят ИП-шники. И кто-то из вас задолжал налоговикам. В этом случае налоговики заблокируют не только расчетный счет этого ИП, но и наложат арест на все ваши счета. У вас нет денег на расчетном счету? Не вопрос! Будет арестовано все: карточные депозиты, золотые счета и т.д. и т.п. Имейте это в виду.

Письмо Минфина России от 12 августа 2019 года №03-02-07/1/60662: «Для целей Кодекса и иных актов законодательства о налогах и сборах счетами признаются расчетные (текущие) и иные счета в банках, открытые на основании договора банковского счета (пункт 2 статьи 11 Кодекса). Статьей 76 Кодекса не предусмотрено ограничение по приостановлению операций по счетам указанных в пункте 11 названной статьи категорий физических лиц, открываемым для целей, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности или частной практикой». Ст. 76 НК РФ не предусматривает ограничение по приостановлению операций по счетам – то есть «арестовываем все подряд». Если вы просто физлицо, не являющееся ИП, тогда это правило к вам не относится. Однако если вы задолжали налоги, будучи «физиком» (например, НДФЛ), то у вас тоже все арестуют.

Кому интересно, почитайте это письмо. Надеюсь, информация пошла на пользу. Хотя, наверное, многим из вас не понравится, что государство использует свою власть, чтобы взять с физлица налоги любым путем. Выскажитесь, пожалуйста, в комментариях, что вы об этом думаете.

Спасибо и удачи в делах!