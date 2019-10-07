Лечите сотрудников сами... А ФСС сделает скидку

Друзья!

Недавно у наших чиновников была идея: обязать работодателей создать комнату матери и ребенка у себя в компании. Чтобы родители чувствовали себя спокойнее, а детки играли бы там, и все было хорошо. Это караул, конечно. Но вроде бы от этой идеи отказались.

Теперь в Правительстве новая идея: у каждого юрлица должен появиться свой медицинский кабинет и врач. Это на полном серьезе. Расходы на оборудование врачебного кабинета возьмет на себя ФСС, мол, средства на это имеются. А вот содержать штатных медработников будете вы, а ФОМС частичо компенсирует эти расходы. Правда только малым и средним предприятиям. А крупные организации сами справятся.

Я на секунду задумался: а где же в моем офисе обустроить врачебный кабинет? Куда его воткнуть? Есть у меня глухая комната в подвале без окон, без дверей, 6 кв. м. – может быть, туда? Я не знаю.

Но дальше совсем чудеса начинаются. Цитирую «Время бухгалтера»: «В качестве бонуса организации смогут получить скидку на оплату взносов в ФСС». Какие скидки? Зачем? Кому они нужны? Сегодня они есть, завтра их отменили. Дальше еще интереснее: «Взносы в ФОМС не снизят, поскольку активная профилактика заболеваний неминуемо приведет к росту их выявления и, значит, к увеличению нагрузки на бюджет фонда ОМС». Вывод делается удивительный: «Ожидаемый эффект от нововведения – экономия на оплате больничных листов, а также снижение тарифов страховых взносов на ОСС». Тут я встал в ступор: если количество заболеваний вырастет, то откуда возьмется экономия на оплату больничных листов? Что за вывод, откуда вы его взяли? Ничего не понимаю. Ну, да, черт с ним.

Важно здесь другое. Правительство озаботилось проблемами охраны здоровья на предприятиях. Но почему-то это целое Правительство, которому мы платим налоги, опять решило быть хорошим за счет работодателей. И за их счет создать врачебные кабинеты в каждой организации. Может, им лучше о медицине позаботиться? Может, Правительству лучше обеспечить врачам, медсестрам, нянечкам и санитаркам достойную заработную плату? И перестать врать по поводу того, что наши врачи получают по 70 тысяч рублей и более! Их зарплата – 20-25 тысяч рублей при жуткой переработке! Пора говорить правду, что врачи толпами увольняются или устраивают «итальянские забастовки», выполняя обязанности по формальному признаку. Может, Правительству стоит съездить на экскурсии в наши больницы? Я иногда заезжаю – волосы начинают шевелиться от некоторых городских больниц, не говоря уже о деревенских.

Проведем опрос: согласны ли вы с тем, что Правительство РФ собирается за наш счет открыть в каждой организации врачебный кабинет? Жду ваших комментариев внизу.

Спасибо и удачи в делах!