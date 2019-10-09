Директор ушел, а доверенность осталась... Что скажет ИФНС?

Добрый день, друзья.

Рассмотрим такую ситуацию: директор выписал доверенность, а потом уволился. Через какое-то время его дисквалифицировали… Тут приходит налоговая проверка, смотрит счета-фактуры, документы – они подписаны по этой доверенности. Налоговики говорят: «Эта доверенность недействительна. Потому что тот, кто доверенность выписал, давно там не работает. И вообще мы его дисквалифицировали».

Нет. Если эта доверенность не была аннулирована, не была официально отменена судом или кем-то еще или сам человек, выдавший доверенность, ее не отозвал, то она действительна. И этой доверенностью можно продолжать пользоваться и подписывать все документы, включая счета-фактур. Эти документы будут действительными независимо от того, что тот, кто выдал эту доверенность, давно дисквалифицирован как директор и не работает директором в организации. Сама по себе доверенность продолжает действовать.

Ситуация. Налоговиков не устроила доверенность, так как она выдавалась директором, данные которого были признаны недостоверными. Компания обратилась в суд. Первая инстанция согласилась с ИФНС, однако вышестоящие суды встали на защиту бизнесмена. Цитирую «Время бухгалтера»: «Доверенность была выдана сроком до конца 2018-го, и согласно методическим рекомендациям № ММВ-7-6/398@ налоговики обязаны были хранить ее еще три года после его наступления. Выдана она была уполномоченным лицом, не отзывалась, не прекращала свое действие и не была признана недействительной».

Доверенное лицо имело сертификат электронной цифровой подписи, выданной ему оператором ТКС по заявлению действующего на тот момент директора. Эта цифровая подпись тоже успешно использовалась доверенным лицом, так что тоже все нормально.

Суды пришли к выводу, что отказ ИФНС нарушил права компании. Смена руководителя или внесение записей о недостоверности сведений об этом руководителе не прекращают и не отменяют доверенность, выданную до наступления этих событий. Спасибо судам! Все абсолютно законно. Надеюсь, что эта информация пошла вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.