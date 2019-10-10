Налоговики жалуются, что вычеты по НДФЛ заявляют не так и не те

Добрый день, уважаемые коллеги.

На повестке дня информация «ФНС России рекомендует не заявлять вычеты по НДФЛ с помощью услуг недобросовестных консультантов». Налоговики пишут, что «Участились случаи некорректного заявления вычетов по НДФЛ».

Ситуация такая: вы как физическое лицо платите НДФЛ. И тут вы покупаете квартиру. Как только сумма вашей зарплаты, с которой удержан НДФЛ 13%, достигает 2 млн рублей, вы имеете право подать на налоговый вычет. Сумма налогового вычета составит 260 тысяч — государство вернет вам эти деньги как компенсацию затрат на покупку квартиры. А если вы квартиру купили в ипотеку, то эти 260 тыс. рублей уйдут на погашение тела кредита.

Затем вы работаете, работаете, и общая сумма вашей зарплаты достигла 3 млн рублей. В этом случае вы имеете право снова подать на вычет. На основании ч. 4 ст. 220 НК РФ, налоговики вам вернут уже 390 тыс. рублей.

И таких вычетов достаточно много. Вы можете получить вычет на машину, на обучение, на лечение... Там целый список того, на что вы можете получить вычет. И это хорошо.

Налоговики пишут, что участились случаи, когда физлица платят копейку юристам, которые оказывают услуги сомнительного качества. Что это значит? «С помощью фирм, оказывающих юридические услуги сомнительного качества, граждане направляют в налоговые органы пакет подтверждающих право на вычет документов в виде простых обращений». Дальше налоговики пишут, что они не рассматривали и не будут рассматривать эти простые обращения. Потому что подобные обращения, поступившие в налоговые органы в форме заявления, рассматриваются в рамках информирования граждан и не могут привести к желаемому результату. То есть к вычету по НДФЛ. А как же делать правильно?

Первый вариант развития событий:

«подать по окончании года декларацию по форме 3-НДФЛ и подтверждающие документы онлайн через „Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц“ или отправить их по почте с описью вложения в налоговый орган».

И второй вариант:

«подтвердить свое право на имущественный или социальный налоговый вычет в инспекции. С полученным уведомлением и заявлением следует обратиться к своему работодателю, который прекращает удерживать НДФЛ из вашей зарплаты в пределах размеров налогового вычета».

Я вам так скажу: налоговики абсолютно правы. Только эти пути возможны. Поэтому, если вы обращаетесь в какую-то компанию за помощью, то пусть юридическая компания сделает за вас то, что налоговики посоветовали. А не так, чтобы без 3-НДФЛ отправлять в налоговые органы какой-то пакет документов в виде заявления. Налоговики говорят: «Нет, до свидания. Это не работает. За это вы вычет не получите».

Надеюсь, эта информация пошла вам на пользу. Спасибо и удачи в делах.