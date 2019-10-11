Как ИП снижал налоги с помощью займов... И попался

Добрый день, коллеги.

Налоговики раскрыли довольно банальную схему ухода ИП-шников от налогов. Конкретно этот ИП работал на ОСН, платил НДС и НДФЛ. Он продавал товары: одну часть — получая деньги на расчетный счет, а другую... В общем, «индивидуальный предприниматель незаконно занижал налоговую базу по НДФЛ и НДС. Так, он получал доход от розничной продажи товаров, однако часть выручки не учитывал при расчете указанных налогов. ИП выводил ее из-под налогообложения, заключая фиктивные договоры займа (ст. 807 ГК РФ) со своими контрагентами. Он якобы предоставлял им в долг суммы, равные неучтенному от реализации товара доходу. При этом фактически средства заемщикам не передавались и в их отчетных документах не учитывались. Это позволяло ИП занижать налогооблагаемую базу по НДС и НДФЛ, указывая неверную информацию в бухгалтерских документах».

Налоговики все перепроверили, провели встречные проверки: у контрагентов займы не учитывались. «Поэтому налоговый орган переквалифицировал поступившую выручку в налогооблагаемый доход и доначислил предпринимателю НДС и НДФЛ, а также пени и штрафы.». Парень попал. «Суды выявили, что бухгалтерский и налоговый учет и отчетность контрагентов ИП информацию по займам также не подтверждают. В ходе рассмотрения дела обнаружилось, что ИП не обладал денежными средствами в объеме, позволяющем предоставлять займы в проверяемый период. Поэтому суды пришли к выводу о недоказанности передачи денежных средств по договорам займа».

Пожалуйста, не надо столь глупым способом экономить на налогах. Существует огромное количество альтернатив. Я бы ему вообще мог НДФЛ обнулить! Абсолютно законно! По НДС мы тоже смогли бы решить проблему... Но парень решил пойти по глупому пути. Подобные ситуации мы разбираем на семинарах по оптимизации, ближайший — 24-25 декабря в Москве.

Что касается безопасности, ближайший семинар пройдет 29-30 октября. Это уникальный семинар, и он будет последним. Приглашаю вас.

Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо, удачи в делах.