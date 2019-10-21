Налоги, льготы, МФЦ: беготня со справками закончится?

Добрый день, уважаемые коллеги.

Как только я начинаю говорить о том, что налоговая, правительство или президент сделали что-то хорошее, никто им уже не верит. Я сужу по комментариям и опросам, которые провожу среди бизнесменов на семинарах. Мы сейчас не будем рассматривать причины этого неверия. Тем не менее, если я вижу хорошую инициативу, то буду о ней говорить. Сегодня поговорим об информации от ФНС РФ «Граждане смогут эффективнее решать вопросы налогообложения своего имущества».

Новость № 1

«Дополнительно к существующим способам взаимодействия с налоговыми органами граждане смогут направлять ключевые документы в налоговые инспекции и получать ответы через МФЦ. Таким способом можно будет подать заявление о предоставлении льготы по транспортному и земельному налогам, налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранных объектах налогообложения, для которых предоставляется льгота по налогу на имущество физических лиц, уведомление о выбранном земельном участке, в отношении которого применяется вычет по земельному налогу, заявление о гибели или уничтожении объекта налогообложения по налогу на имущество физлиц». Например, машина, не дай бог, сгорела или в аварию попала...

При этом неважно, какой налоговый орган подготовил и направил этот документ налогоплательщику. Физлица смогут получать налоговые уведомления через любые МФЦ.

Новость № 2

«С 2020 года вводится беззаявительный порядок предоставления физлицам льгот по транспортному налогу. То есть льготникам, владеющим налогооблагаемыми транспортными средствами, больше не потребуется обращаться с заявлениями в инспекцию, если у нее уже есть соответствующие сведения, полученные в рамках межведомственного взаимодействия. Так, ФНС России будет получать сведения от Пенсионного фонда России о пенсионерах, предпенсионерах, инвалидах, а также от органов соцзащиты населения о многодетных. Кроме того, налоговые органы будут использовать сведения о транспортных средствах, получаемые от органов ГИБДД МВД России — например, об автомашинах мощностью до 70 л.с., освобождаемых от налогообложения на основании закона субъекта РФ о транспортном налоге».

На мой взгляд, новость однозначно хорошая в части, касающейся и межведомственного взаимодействия между налоговиками и прочими товарищами. Теперь не придется носить справки. Помню когда-то у меня был у меня неприятный случай, когда машину угнали. И чтобы с меня не брали налоги, я поехал в ГАИ, взял оттуда справку, привез в налоговую инспекцию. Это занимает кучу времени. Теперь в подобных вещах вам бегать не придется. Плюс лично мне нравится, как работают МФЦ: работают четко, вежливые сотрудники. Да и вообще само по себе взаимодействие физлиц с налоговиками через МФЦ облегчает все процессы. И это новость хорошая.

Я не жду, что в комментариях появятся благодарности в адрес чиновников, налоговиков. Нет, просто знайте, что с января 2020 года вы сможете взаимодействовать с налоговой инспекцией в части, касающейся имущественных налогов через МФЦ. Надеюсь, информация пошла вам на пользу.

Спасибо, ребят, и удачи в делах.

P.S. Просто напоминаю вам что пришла пора заплатить имущественные налоги: внимательно смотрите, проверяйте, что налоговики вам нарисовали. А с 2020 года вы сможете взаимодействовать с налоговиками по всем имущественным налогам еще и через МФЦ.