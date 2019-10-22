Добрый день, уважаемые коллеги. Поговорим о том, как защитить активы от форс-мажора.

Изучив ваши комментарии в YouTube, блоге и соцсетях, я увидел несколько запросов по защите активов. Вы просили рассказать, как сделать так, чтобы налоговики не смогли забрать активы, которые выводятся из ООО-шки. Напишу вам несколько основных тезисов, а подробный разбор будет на платном вебинаре, который проведет один из моих лучших специалистов Наталья Брылева совместно с экспертом по банкротству Андреем Левенковым. А сейчас разберем некоторые вещи, что называется, для затравки.

В каких случаях налоговики могут оспорить сделки в делах о банкротстве? Налоговики пришли и доначислили ООО-шке недоимки, пени и штрафы. ООО-шка не может с ними расплатиться — налоговики запускают компанию на банкротство. В процессе банкротства или в процессе проверки налоговики видят, что из этой ООО-шки активы выведены на компанию «Х», потом на компанию «Y» и т. д. Естественно, налоговики будут эти сделки оспаривать.

Есть, 3 типа сделок, которые можно оспорить по «специальным основаниям при банкротстве должника».

Тип 1 — неравноценные сделки. Это п. 1 ст. 61.2 закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: «Сделка, совершенная должником в течение одного года до принятия заявления о признании банкротом или после принятия указанного заявления, может быть признана арбитражным судом недействительной при неравноценном встречном исполнении обязательств другой стороной сделки, в том числе в случае, если цена этой сделки и (или) иные условия существенно в худшую для должника сторону отличаются от цены и (или) иных условий, при которых в сравнимых обстоятельствах совершаются аналогичные сделки (подозрительная сделка)».

Приведу конкретный пример из моей практики: компания «Х» решила вывести активы на компанию «Y». Компания «Y» за эти активы расплатилась векселями, которые они только что на печатной машинке напечатали. Налоговики увидели, что полученные векселя компании «Х» имели обеспечение максимум на 5%. И никто не собирался по этим сделкам расплачиваться. Конечно, подобные сделки были полностью отменены, а активы реализованы приходом в доход государства.

Тип 2 — вредные сделки.«Сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка была совершена в течение трех лет до принятия заявления о признании должника банкротом или после принятия указанного заявления и в результате ее совершения был причинен вред имущественным правам кредиторов и если другая сторона сделки знала об указанной цели должника к моменту совершения сделки (подозрительная сделка)».

Тип3 — сделки с оказанием предпочтения. Это ст. 61.3 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»: «Сделка, совершенная должником в отношении отдельного кредитора или иного лица, может быть признана арбитражным судом недействительной, если такая сделка влечет или может повлечь за собой оказание предпочтения одному из кредиторов перед другими кредиторами в отношении удовлетворения требований, в частности при наличии одного из следующих условий...»

Материал довольно обширный, тут и про сроки исковой давности, и про договоры, по которым можно и нельзя выводить активы. Поэтому мои специалисты проведут с вами подробный вебинар. Он, конечно, будет платным. Я не хочу, чтобы мои специалисты тратили часы на подготовку и на проведение этих мероприятий, давая конкретные вам решения бесплатно. Да и бесплатные вещи не ценятся. В сравнении с той пользой, которую вы извлечете из этого вебинара, сохранив свои активы, стоимость вебинара будет буквально копеечной. Очень рекомендую — примите в нем участие, не пожалеете точно.

Спасибо и удачи в делах.