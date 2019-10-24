Банкротство, валюта и сборы в родительском комитете

Вы спросили – я ответил.

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня я отвечу на несколько вопросов из комментариев.

Вопрос 1. «Здравствуйте, Владимир. Не так давно подписался на ваш канал, очень познавательный. Скажите, пожалуйста, есть ролики или выступления по субсидиарке в делах о банкротстве и каковы ваши комментарии к главе 3.1 закона о банкротстве? Хотелось бы послушать».

На этот счет я и мои специалисты подготовили большую справку «Оспаривание сделок в делах о банкротстве». Тема настолько необъятная… Если не верите мне – откройте гл. 3,1 № 127-ФЗ, посмотрите. Там 22 неперевариваемые статьи, плюс огромное количество нормативной базы. По этому поводу мы решили провести платный вебинар. Он будет стоить 590 рублей. Пользы получите дофигища: все посмотрите, мы в деталях разжуем вопросы банкротства.

Вопрос 2. «Добрый день. Помогите разобраться, что должны делать граждане Российской Федерации по 265-ому федеральному закону от 2 августа 2019 года о внесении изменений в Федеральный закон о валютном регулировании и валютной контроле, в части либерализации, ограничения за совершения валютных операций резидентами с использованием счетов, вкладов в открытых банках, расположенными за пределами территории Российской Федерации и репатриации денежных средств».

Этот вопрос о федеральном законе, который разрешает с 1 января 2020 года не возвращать валютную выручку: расширяется право использования счетов, карточек, открытых в иностранных банках, вплоть до переводов денег со своих валютных счетов на карточки.

Вы спрашиваете, что должны делать граждане РФ? Отвечаю: да, ничего. Мы, в большинстве своем, нищие – это по признанию нашего правительства. Более чем 75% граждан РФ не до валютных счетов и не до экспортной выручки. По данным Росстата, больше 70% населения не хватает денег дожить до следующей зарплаты. Поэтому гражданам РФ вообще плевать на Федеральный Закон от 02.08.2019 №265-ФЗ, им бы как-то выжить.

Кому интересно, я на семинаре об этом рассказываю и даю огромное количество нормативной базы.

Вопрос 3. «В классе у ребенка регулярно собираем деньги на карту на разные мероприятия, пособия и так далее. Суммы разные, сейчас собираем по 3000 рублей на праздники – День Учителя, а потом будет Новый Год, а потом 8-е марта и так далее. Как правильно деньги переводить на карту, чтобы человека (казначея) потом никто не дергал. Я про налоговую. Вообще могут ли дергать?».

Да, конечно, могут дергать. И не просто могут дергать, а могут доначислить еще и НДС и НДФЛ 13%. Если у вас есть грамотный юрист, то он потом по ст. 145 НК РФ освободит вас от доначислений по НДС, но НДФЛ придется заплатить.

И дальше вы спрашиваете: «Или в каком бюджете за год можно спокойно делать такие переводы?». Бюджет тут ни при чем. Сам по себе факт перевода денег на карточку не означает, что вы занимаетесь коммерческой деятельностью. И факт перевода денег на карточку не означает, что вам нужно заплатить НДС (это предпринимательская деятельность) или НДФЛ – 13%. На этот счет есть отдельные разъяснения в письме Минфина. Очень важно, что будет написано в назначении платежа, при переводе денег. Пожалуйста, при переводе указывайте в назначении платежа фразы, которые бы свидетельствовали о том что это не коммерческие деньги. Например, напишите, что вы собираете «На 8 марта для детей». То есть, пишите с одной стороны, так, чтобы не подставить учителя, с другой стороны, чтобы было видно, что эти деньги собираются не на коммерческую деятельность.

Надеюсь, этот урок пошел вам на пользу. А если так – пишите комментарии, сделайте максимальное распространение и давайте таким образом сделаем этот мир чуть-чуть добрее, ибо нам с вами в нем жить.

Спасибо и удачи в делах.