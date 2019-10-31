Перерасчет взносов для ИП: что делать, если ПФР послал вас на...

Добрый день, коллеги.

Если вы ИП на «классике», платите НДФЛ, НДС и рассчитываете страховые взносы со всего оборота, то знайте, что вы делаете неправильно. Об этом написаноПостановленииКС РФ № 27-П от 30 ноября 2016 года.

Приведу пример: ИП-шница обратилась в ПФР, чтобы ей пересчитали страховые взносы за 2015 год с учетом позиции Постановления КС РФ № 27-П. В заявлении она указала, что в этот период она применяла УСН «доходы минус расходы». Предпринимательница не согласилась с начислениями от суммы дохода и потребовала, чтобы фонд пересчитал ее страховые взносы. ПФР ей, естественно, отказал. Она обратилась в суд.

Суды двух инстанций пришли к выводу, что законодательство не обязывает ПФР производить какие-либо перерасчеты. А Конституционная инстанция не согласилась с нижестоящими судами и направила дело на новое рассмотрение. Судьи указали, что требования предпринимательницы к ПФР основаны на законе «О страховых взносах» и постановлении Конституционного суда. Согласно этому постановлению, размер дохода ИП-шника, не производящего выплаты другим для цели расчетов взносов, уменьшается на величину фактически произведенных им расходов.

Предпринимательница поступила правильно, обратившись именно к специалистам фонда с требованием пересчитать ей страховые взносы за 2015 год. Суд также привел примеры положительных решений по аналогичным спорам.

Обратите внимание на свеженькое Постановление Арбитражного суда Московского округа от 12 апреля 2019 года №Ф05-4448/2019 по делу №А41-69148/2018.

Спасибо, удачи в делах.