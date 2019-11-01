Как подтвердить перевозку грузов

Добрый день, коллеги.

В НК РФ и в письмах ФНС и Минфина написано, что документами, которыми можно подтвердить перевозку грузов, могут быть абсолютно любые документы. Но они должны подтверждать, что груз был перевезен и что есть основания для признания ваших затрат по налогу на прибыль. Вывод в письмах всегда один: что этими «любыми» документами является только товарно-транспортная накладная (ТТН), и хоть стреляйся.

Очередное письмо ФНС от 2 июля 2019 г. №СД-4-3/12855@: «Согласно пункту 2 статьи 785 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) заключение договора перевозки груза подтверждается составлением и выдачей отправителю груза транспортной накладной (коносамента или иного документа на груз, предусмотренного соответствующим транспортным уставом или ГК РФ)». То есть тот, кто отправляет транспортную накладную, коносамент или другой документ на груз, предусмотренный транспортным уставом или ГК РФ, должен правильно их оформить.

И тут же они делают вывод, что в соответствии с Уставом автомобильного транспорта этими «иными документами» может являться только ТТН. Вот так. ТТН является частью «Договора о перевозке грузов» в целях подтверждения расходов (в рамках гл. 25 НК РФ) по налогу на прибыль.

Хотя дальше они пишут, что «Под документально подтвержденными расходами понимаются затраты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии с законодательством Российской Федерации, и (или) документами, косвенно подтверждающими произведенные расходы». Бесполезно. Даже не обращайте внимания на то, что они пишут. Зачем тогда эти письма? Чтобы их никто не обвинил в том, что они нарушают закон.

Вывод: нет транспортной накладной – стреляйся. Мы в одном из дел дошли до Верховного суда, и все проиграли. Бизнес был легальный, грузы действительно перевозились, налоговики это даже не оспаривали. Но бизнесмен считал, что ТОРГ-12 и путевые листы доказывают перевозку. Компания работала на «классике», использовала ИП-шников. Налоговики сняли с затрат все расходы по перевозке грузов и доначислили налог на прибыль.

Я рекомендую вашему бухгалтеру это письмо распечатать и проштудировать.

Ближайший семинар, который я буду проводить в Казани, будет посвящен оптимизации налогов. Жду вас 17-18 декабря. До встречи.

Спасибо и удачи в делах.