Тройное «наедалово» от ПФР: нас ждет безбедная старость?

Добрый день.

Обсудим сегодня абсолютно свежую информацию: Проект Федерального закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения».

В чем суть этой пенсионной реформы? У нас появится так называемый гарантированный пенсионный план. Что это такое? «Гарантированный пенсионный план — вид пенсионной схемы, порядок уплаты пенсионных взносов и выплат негосударственных пенсий и (или) иных выплат, а также особенности отношений между субъектами отношений по гарантированному пенсионному плану, установленные настоящим Федеральным законом». Короче, любой гражданин РФ из своих денег сможет формировать свой собственный пенсионный план.

Вы как сотрудник будете иметь право приказать своему работодателю ежемесячно удерживать часть денег из вашей зарплаты и направлять в негосударственный пенсионный фонд. И этот фонд-участник будет ваши деньги аккумулировать и потом выплачивать вам пенсию. Также вы можете самостоятельно направлять деньги в такой фонд. Но это дополнительно к тем 30%, которые за вас сейчас платит работодатель.

Пенсионный план — так теперь называется дополнительная пенсия. И вас будут называть участником гарантированного пенсионного плана. Добавят вас в реестр, который будет вести пенсионный оператор. Также он будет администрировать пенсионные взносы по гарантированному пенсионному плану. Дальше фонды-участники будут инвестировать эти деньги, копить, создавать пенсионные резервы. А пенсионный оператор это все будет контролировать.

Базой будет служить ваша зарплата. Вы спросите, сколько процентов от нее отнимать и туда деньги отдавать. Итак, вы как физическое лицо будете иметь право «...требовать от работодателя исчисления, удержания и перечисления пенсионных взносов по гарантированному пенсионному плану в порядке, установленном настоящим Федеральным законом»

Законопроект толстый. Я его весь проштудировал, что и вам советую сделать. Сейчас мне важно, чтобы вы хотя бы идею поняли. Дальше: «Работодатель по истечении каждого календарного месяца исчисляет и удерживает пенсионные взносы по гарантированному пенсионному плану участника гарантированного пенсионного плана исходя из базы для исчисления пенсионных взносов по гарантированному пенсионному плану с начала такого календарного месяца до его окончания и соответствующего размера взносов участника гарантированного пенсионного плана».

Самое интересное дальше. За то, что этот фонд будет на вас работать, то есть деньги будет аккумулировать — вы этому фонду должны будете платить. И вот тут начинается самое веселое.

Вывод сделаю сразу, что лучше, если у вас есть копейка, которую вы с зарплаты откладываете, отнести в банк на депозит. Ну, если я это делаю много лет подряд, то и вы сможете. Но здесь по-другому. По этому закону, если вы хотите, чтобы этот фонд-участник копил ваши денежки, то вы ему должны будете платить.

Вознаграждение этого фонда будет складываться из двух частей. Часть вознаграждения будет фиксированной: «Вознаграждение фонда-участника включает в себя постоянную часть вознаграждения, не зависящую от результатов размещения пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана, и переменную часть вознаграждения, зависящую от результатов размещения пенсионных резервов гарантированного пенсионного плана».

Для начала поговорим о постоянной части. Допустим, я, Туров, решил поучаствовать в этой системе. И в первый год участия скопил миллион рублей. В законе написано: «Размер постоянной части вознаграждения фонда-участника не может превышать в совокупности: 0,75 процента от средней стоимости чистых активов, составляющих пенсионные резервы гарантированного пенсионного плана, за отчетный год, рассчитываемой в соответствии с настоящим Федеральным законом». В первый год я должен буду заплатить 7,5 тыс. рублей вознаграждения. И так, допустим, в течение 10 лет я кидаю по миллиону. Во второй год я заплачу им вознаграждение уже 15 тыс. рублей. Третий год, когда там уже 3 миллиона — я заплачу 22,5 тыс. рублей и т.д... На десятый год «заботы обо мне», когда в фонде будет уже 10 миллионов — вознаграждение составит 75 тыс. рублей. А всего за 10 лет я им заплачу вознаграждение 412,5 тыс. рублей или 4,125% от скопленных мной, через 10 лет, 10 миллионов.

Но это еще не все. Они же будут мои деньги инвестировать. И если фонд, инвестируя мои деньги, получит прибыль, то от этой прибыли я им буду отдавать 15% от результата размещения пенсионных резервов. Но этот дополнительный доход они будут платить мне только 1 раз в 5 лет. Об этом написано в пояснительной записке правительства.

Но самое интересное даже не это. Самое интересное — это ст. 36.52 Выплата наследникам участника гарантированного пенсионного плана. Это можно разбирать до бесконечности. Процитирую п. 2, я его вообще не понял: «В случае смерти участника гарантированного пенсионного плана после назначения ему пожизненной негосударственной пенсии, его средства гарантированного пенсионного плана не включаются в состав наследства и не наследуются». То есть, если я начну получать к этому моменту пожизненную негосударственную пенсию (мои деньги) и потом вдруг помер — все эти деньги исчезают. Ну, как так?!

Жду ваших комментариев. Что вы обо всем этом думаете? Закон очень длинный, его часами можно анализировать.

Спасибо и удачи в делах.