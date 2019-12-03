«Лайк и репост» от ФНС: кто заплатит НДФЛ за ИП

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодня поговорим о вещах, которые, не знаю, кто еще может не знать. Мне кажется, что это абсолютно банальная вещь, но вышло сначала письмо Минфина, потом ФНС взяли это письмо, переподтвердили и отправили его налоговикам на местах.

О чем речь идет? О Письме ФНС от 15 октября 2019 г. №БС-4-11/21199@ «О налогообложении доходов физических лиц» и этим письмом они переподтвердили Письмо Минфина от 9 октября 2019 г. № 03-04-07/77527 «О порядке исчисления налога на доходы физических лиц», которое сводится к одной фразе: «Если физическое лицо при заключении с организацией договора на оказание услуг указывает, что оно действует в качестве индивидуального предпринимателя, то в отношении доходов, полученных индивидуальным предпринимателем от осуществления такой деятельности, обязанностей налогового агента у организации не возникает». То есть, организация с этих денег, перечисляемых ИП не должна удерживать НДФЛ и отправлять его в бюджет.

По-моему, это банальность, но я подумал, что если уже Минфин об этом говорит, а налоговики это переподтверждают и рассылают по всей стране, то наверно кому-то это нужно. А что вы думаете по этому поводу?

Спасибо и удачи в делах.