«Спорт в каждый офис!». Правда, за ваш счет

Добрый день, уважаемые коллеги.

Новость с заботой о нас: Владимир Владимирович Путин предложил ввести поощрение для работников, занимающихся спортом. По мнению Владимира Владимировича, чтобы стимулировать занятие спортом в наших организациях, нужно ввести ставки инструкторов по спорту:

«Важно сформировать новые возможности для спортивной самореализации людей, сделать это при активном участии самих граждан... Владимир Путин добавил, что при этом льготы не должны получить «люди и компании, которые к спорту и физической культуре не имеют никакого отношения и не хотят иметь, а хотят иметь льготы».

И, конечно же, Президент хочет, чтобы было побольше спортивно-физкультурных клубов по месту жительства и работы, и т. д.

Сначала у наших чиновников была идея создать в каждой организации комнату матери и ребенка. За счет работодателей, естественно. Потом была идея президента создать медпункт в каждой организации. А теперь — ввести в штат инструктора по спорту. У меня ощущение, что мы живем при социализме.

И что у тебя не частный бизнес, а какая-то социалистическая компания, которую профинансирует бюджет. Я вообще ничего не понимаю. Если работодатель захочет позаботиться о сотрудниках — он позаботится. У меня в офисе, например, есть небольшой спортивный уголок с турником, гантельками. Мои сотрудники сделали его сами. А еще есть массажное кресло.

Я не хочу, чтобы бизнесменов заставляли заниматься не свойственными функциями. Я не хочу, чтобы кто-то обязал бизнесмена создавать комнату матери и ребенка, медпункт или нанимать инструктора по спорту. Подождите, а чем государство занимается? Куда идут наши деньги? Может быть, какому-то чиновнику отказаться от покупки гостиницы где-нибудь в Чехии? Этих денег как раз хватит, чтобы в каком-нибудь регионе построить в каждом дворе по детской спортивной площадке. Или в школах поменять оборудование, как раз хватит.

И так, у нас 85 субъектов Федерации, давайте один чиновник из каждого региона отказывается покупать гостиницу в Черногории. И во всем субъекте Федерации мгновенно появляются спортивные площадки рядом с каждым офисом и никаких инструкторов не надо. Может, нам по этому пути пойти? Может, хватит сдирать шкуру с бизнесмена? Я начитался ваших отзывов, когда процитировал письмо Минфина, где по-честному говорится почему будет отменен ЕНВД. Я предполагал, что тогда микробизнесу наступит трындец. Но я не ожидал, что все так хреново.

Что вы думаете об инициативе президента? Ведь президент заботится о вас, о вашем здоровье. Президент заботится о каждом сотруднике коммерческой компании, предлагая ввести в каждой компании ставку инструкторов по спорту. У нас обычно идеи президента реализовываются, но за исключением его идеи, высказанной 10 лет назад, увеличить ВВП России в 2 раза. Он по данным Росстата увеличился на 8,3%. А все остальные идеи президента реализовываются. Особенно те идеи, где бизнесмен должен заплатить. Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах!