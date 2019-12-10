Ученик, ИП, НДФЛ: что здесь лишнее?

Добрый день, уважаемые коллеги.

В этом году налоговики и Верховный суд неоднократно высказывались об ученических договорах. Например, если часть сотрудников вы нанимаете по ученическим договорам, и они одновременно обучаются и работают внутри организации, то их стипендия не облагается ни страховыми взносами, ни НДФЛ.

В моей компании период работы и обучения называется «Производственной практикой под руководством наставника». Причем период работы по ученическому договору может длиться месяц, два, три, а может и год. Причина проста: чтобы обучить высокопрофессионального консультанта, который способен работать с директорами и собственниками, требуется огромное количество усилий и времени.

Мне стали часто задавать вопрос: «Если ИП оказывает услуги по обучению, то нужна ли ему лицензия?». Объясняю: если вы проводите обучение внутри компании или группы компаний, то лицензия не требуется. Потому что вы не выдаете сертификат. В законе об образовании двойное толкование, но я рассматриваю это так: если ИП имеет соответствующее высшее образование и обучает людей по профилю, то я считаю, что ему лицензия не нужна. Хотя, безопаснее ее получить. У меня есть 2 лицензии, мы имеем право оказывать образовательные услуги и выдавать сертификаты о повышении квалификации, но у нас это называется именно «обучение». А вы это можете называть по-другому, например, тренинг.

Сегодня мы поговорим о письме Минфина от 1 октября 2019 г. №03-04-05/75405 «Об НДФЛ в отношении оплаты индивидуальным предпринимателем стоимости обучения работников, а также об учете им этих расходов в целях НДФЛ». История такова: ИП на «классике» оплатил обучение своих работников у другого ИП. Но возник вопрос как платить НДФЛ: с работников или с самого ИП?

И Минфин ответил: «В соответствии с пунктом 21 статьи 217 Кодекса не подлежат обложению налогом на доходы физических лиц суммы платы за обучение налогоплательщика по основным и дополнительным образовательным программам в российских организациях, осуществляющих образовательную деятельность, либо иностранных организациях, имеющих право на ведение образовательной деятельности».

Если это все-таки образовательная деятельность, и она у вас так и называется, тогда вам нужно получать лицензию. А если это тренинг-центр какой-нибудь – не надо. Соответственно, не только ИП освобождается от НДФЛ, но и сотрудникам НДФЛ не начисляется. Страховые тоже равны нулю.

А если выплачивать дополнительно стипендию, как момент оптимизации налогов, то можно экономить на страховых, потому что их нет. Имейте это в виду. Надеюсь, этот ролик пошел вам на пользу.

Спасибо и удачи в делах.