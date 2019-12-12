Бизнес будут прикрывать по решению суда

Добрый день, уважаемые коллеги.

О нас в очередной раз хотят позаботиться. Всякий раз, когда это происходит, я вздрагиваю: «Опять что-нибудь придумают».

Вспомните, сколько раз Дмитрий Анатольевич Медведев объявлял очередную кампанию по сокращению количества чиновников и после каждого сокращения их становилось почему-то больше. Или кампанию типа «Остановим неправомерные проверки малого и среднего бизнеса», чтобы бизнес мог спокойно работать. По статистике, проверок становилось больше. Понимаете, о чем я?

Кабмин предложил запретить госорганам блокировать работу компаний без решения суда. Почему? Потому что, согласно данным омбудсмена по бизнесу, за 2018 год один только Роспотребнадзор остановил деятельность более 4000 предприятий по результатам проверок. И 1200 – без проверок. Переведу на человеческий язык: приостановить деятельность компании на 90 дней – это пустить ее по миру. Потому что если эта компания – не крупный бизнес, имеющий какие-то резервы, то ей конец. У этой компании нет возможности платить сотрудникам 3 месяца зарплату.

Благодаря действиям Роспотребнадзора было ликвидировано 5000 организаций. Не удивительно, что аналитики считают указанные меры неэффективными. С момента законодательного закрепления права блокировать работу компаний, с 2005 года, количество блокировок увеличилось более чем в 3 раза. Я не говорю, что все бизнесмены не виноваты. Может, кто-то просроченный товар продал или инфекцию в общепите нашли. Я этого не исключаю. Но наказание должно быть соразмерным. Не должна блокироваться деятельность результатам проверки. Это мое мнение.

Давайте поддержим Кабмин и идею запретить госорганам блокировать работу компаний без суда. Да и судам тоже надо запретить блокировку, за исключением случаев, когда работа компании привела к отрицательным последствиям для здоровья. Но это уже уголовная статья.

В Москве есть одна сеть, которая снабжает деток в школах обедами. И были зафиксированы случаи отравления, это доказано через суд. Деятельность этих организаций необходимо не просто приостановить, а запретить. Плюс за отравление детей предусмотрена уголовная статья. Но компанию не то чтобы к уголовной ответственности не привлекли, ее деятельность даже не приостановили. А бизнесмен, у которого нашли просроченное молоко – заблокирован. Несоотносимая степень нарушений.

Что вы об этом думаете? Верите ли в то, что Кабмину удастся запретить госорганам блокировать работу компаний без суда? Жду ваших комментариев.

Спасибо и удачи в делах!