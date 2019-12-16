Как бесплатно ругать власть

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Сегодня многие высказывают в соцсетях свое отношение к власти. Зачастую такие комментарии носят оскорбительный характер. Сегодня я вам расскажу, как правильно критиковать власть, но не оскорблять.

С 29 марта 2019 года вступил в силу закон «Об оскорблении власти», и теперь за это вас могут привлечь к административной ответственности. Также чиновники разработали методические рекомендации для сотрудников полиции, как выявлять оскорбления власти.

Как не надо:

Оскорбление произведено на территории РФ. Сотрудникам правоохранительных органов нужно точно установить, производился ли данный контент или размещен в соцсети конкретно на территории России. Например, если видеообращение записано на Красной площади, то это будет трактоваться, как территория РФ. Возникает вопрос: является ли медиапространство Ютуба и Фейсбука территорией РФ? Таких разъяснений пока нет. Оскорбление направлено в адрес официальных символов власти. Например, Конституции, флага, герба, гимна и конкретных чиновников: Президент РФ, Правительство, суды, Госдума и Совфед. Кстати, в методичке ни слова не сказано про чиновников местной власти. Получается, их можно оскорблять? В оскорблении присутствуют матерные, бранные слова либо порнографические материалы. В оскорблении выражено явное неуважение к обществу и государству. Что это значит? Например, комментатор явно говорит о том, что все кругом «редиски», а он является единственным в своем роде экспертом по критике власти.

И только если имеются все 4 критерия, вас могут привлечь к административной ответственности и штрафу от 30 до 300 тысяч рублей.

Что мы имеем?

Пока что критиковать власть не запрещено. Но критикой не стоит злоупотреблять, поскольку даже если ваш пост не содержит оскорбления, полицейский обязан провести проверку на наличие иных составов преступлений. Вдруг в вашем комментарии есть экстремизм, попытка возбуждения вражды или злоупотребление свободой слова. Правоохранители вряд ли будут интересоваться обычными гражданами, которые пишут гневные комментарии. Но если вы являетесь сособственником бизнеса, если вы имеете дорогое имущество и критикуете власть — делайте это грамотно.

Желаю успехов и процветания вашему бизнесу.

Автор публикации: Максим Калинин