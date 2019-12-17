Где проще всего упрощенцам в 2020 году

Добрый день, уважаемые коллеги!

В соответствии с № 325-ФЗ с 1 января 2020 года в каждом из 85 субъектов РФ законодательные органы власти будут иметь право устанавливать для «упрощенцев» пониженные налоговые ставки. Чиновники сами будут решать, по каким видам экономической деятельности будут снижены ставки.

Как только документ выйдет, мы подготовим таблицу с пояснениями: в каких регионах максимальные льготы и где легче всего работать. Обратная ситуация складывается с ПСН. Согласно № 325-ФЗ регионам дано право ухудшать положение ИП, работающих на патенте.

Почему я об этом заговорил? Потому что из 85 регионов я насчитал 8 с лучшими условиями для «упрощенцев».

Регионы — образцы для подражания «как сделать хорошо для своих бизнесменов»

УСН «доходы минус расходы»:

7% — в Санкт-Петербурге;

5% — в Ленинградской области;

7% — в Свердловской области;

9% — в Кабардино-Балкарии;

5% — в Тюменской области;

5% — в Ханты-Мансийском автономном округе;

5% — в Ямало-Ненецком автономном округе;

5% — в Чечне, если у вас до 20 человек персонала включительно. И на УСН «доход» — 1%.

Респект этим регионам! Желаю, чтобы перечисленные субъекты РФ не просто сохранили эти нормы, но и улучшили их для микробизнеса. С учетом того, что ЕНВД отменяется, и бизнесменам бывшим ЕНВД-шникам нужно будет как-то выживать, для них налогообложение увеличится до 7 раз, в зависимости от того, на какой режим налогообложения они перейдут. Это не я придумал, это подсчитал Минэкономразвития.

Хочется, чтобы все 85 регионов пошли навстречу микробизнесу и малому бизнесу — снизили ставки для УСН и не усложняли ситуацию для ИП на ПСН. Напишите в комментариях, в каком регионе вы живете. И верите ли в то, что руководители вашего субъекта РФ пойдут навстречу и снизят ставки для УСН, а также не будут ужесточать ситуацию для ПСН? Хочу увидеть настроение людей «на местах».

Спасибо и удачи в делах!