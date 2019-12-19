К субсидиарке привлекут ваших детей!

Добрый день, уважаемые коллеги.

Сегодняшняя новость угнетает. Но наша задача — не отчаиваться, а искать решение и выход из положения. Определением Арбитражного суда города Москвы от 25 июля 2016 года по делу №А40-131425/2016 в отношении одного бизнесмена-должника ввели процедуру наблюдения, а 22 февраля 2017 тот же суд признал должника банкротом. В отношении него открыли процедуру конкурсного производства, и по ее результатам непогашенными остались требования конкурсных кредиторов на 311 млн 622 тыс. 365 рублей и т.д. Хозяин бизнеса, в отношении которого была объявлена процедура банкротства, в 2017 году быстренько безвозмездно передал все активы своим детям по договорам дарения.

Все эти годы субсидиарная ответственность на наследников не распространялась, все шло хорошо. И вот — получи, бизнесмен, гранату! По-моему, это произошло впервые. Определением ВС РФ от 12 ноября 2019 года № 305-ЭС19-13326 принято решение распространить субсидиарную ответственность на наследников. Это не означает, что так делать больше нельзя. Это означает, что в данном случае бизнесмен допустил катастрофические ошибки, в том числе нарушив ст. 61.2, 61.3 № 127-ФЗ.

Решение есть. Что же я предлагаю? Ну, как минимум, у вас есть шанс прийти на последний декабрьский, годовой семинар, который пройдет в Москве. Решения этих вопросов я дам в том числе. Не знаю, считайте это тупой продажей, но лучше заплатить 40 тыс. рублей за семинар, чем 311 млн рублей субсидиарной ответственности, возложенной на детей и наследников.

Хотя, может быть, кого-то из вас осчастливит, что эти активы в виде субсидиарки забрали у ваших наследников и отдали в бюджет. В этом случае вам нечего делать на семинаре. Новость страшная, но решения есть. Побольше оптимизма: не существует нерешаемых проблем.

Удачи в делах, и увидимся на семинаре в конце декабря.